Mujer que fue robada en un taxi en Bogotá dijo que la “cogieron del cuello” y le “taparon la boca”

De las múltiples caras que deja la inseguridad en Bogotá, se conoció una que causó conmoción: una joven contó cómo fue víctima de un violento robo al interior de un taxi que tomó en la calle.



Desconsolada y en medio de lágrimas, la mujer narró a través de sus redes sociales cómo el tomar un taxi en la calle se convirtió en una experiencia traumática en la que su vida corrió riesgo. Un hombre salió del baúl del carro e intentó sujetarla.

“Jamás me imaginé que hubiera una segunda persona en el carro. Cuando me siento cogida del cuello, me tapan la boca y entré en shock, pero la primera reacción fue abrir la puerta y botar el celular”, dijo Erika Salazar, víctima.

Erika intentó coger un taxi a través de una aplicación, pasaron 20 minutos y la mejor opción que encontró fue coger el carro en la calle 85 con carrera 15. Fueron 10 cuadras lo que duró el recorrido que marcó su vida.



“Comencé a gritar por auxilio, a lo que ellos reaccionaron porque estaba haciendo mucha bulla y estaba luchando bastante. Entonces lo que hicieron fue doblar una calle y prácticamente empujarme y me botaron”, complementó.

Tras la denuncia, la Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció:

“Nos ha servido para hacer un control con lo que tiene que ver con la formalidad e informalidad del transporte público de estos taxistas que operan con toda la documentación. Ya se están haciendo planes contra el transporte informal”, informó el coronel Juan Carlos Arévalo, comandante operativo de la Policía de Bogotá.

Publicidad

Con los datos entregados por la denunciante, las autoridades buscan el taxi que habrían utilizado los delincuentes. Solo en el mes de enero, en Bogotá se denunciaron 11.441 hurtos.