Murió menor de edad que fue atacado por compañera en colegio de Fontibón

Un grave hecho se registró en el colegio Villemar El Carmen, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, cuando una adolescente de 14 años atacó con arma cortopunzante a un compañero de la misma edad. El menor de edad, que se encontraba en delicado estado de salud, murió.

>>> Le puede interesar: Hallan cuerpo de una mujer junto a caño de la localidad de Usme: era madre de familia

De acuerdo con el periódico El Tiempo, el menor fue atacado en la ingle y el abdomen bajo cuando estaba fuera de su salón, luego de que, al parecer, tuvo una discusión con su compañera, quien sería su novia.

Debido a la gravedad de las heridas, el menor perdió mucha sangre en poco tiempo.

Publicidad

Las directivas del colegio revelaron que, cuando se dieron cuenta del hecho, solicitaron el apoyo médico, pero debido a la gravedad de la emergencia, una profesora salió del colegio para pedir ayuda en la calle.

El menor fue trasladado al hospital de El Tintal, en Kennedy, y allí lo ingresaron a una UCI, pero minutos después murió.

Publicidad

El tío de la víctima, de acuerdo con Blu Radio, reveló que la adolescente "le pegó tres puñaladas y una de esas le afectó la femoral. Pues la verdad no han dado respuesta, en el colegio el rector mandó a lavar a las señoritas el aseo el espacio donde ocurrió el hecho, la Policía no hizo nada, fue a pedir videos, a pedir pruebas, no la dejaron ingresar al colegio".