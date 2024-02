Padre revela detalles del abuso de conductor de Didi a una menor: "Le pidió actuar como novios"

En diálogo con Caracol Ahora, el padre que denunció que un conductor de Didi abusó sexualmente de su hija en Bosa, sur de Bogotá, dio detalles sobre este repudiable caso. El hombre narró que el sujeto hizo tocamientos indebidos a la menor de edad y le pidió que actuaran como si fueran novios.



El papá de la adolescente afirmó que, tras las pruebas médicas que le hicieron a su hija, se determinó que sí fue abusada por este conductor de Didi, aunque no se trató de acceso carnal sino de tocamientos indebidos.

"Salió para positivo de abuso sexual, pero no carnal. La manoseó, la tocó", mencionó el progenitor de la víctima.

¿Qué pasará con el conductor de Didi?

Según el padre de la adolescente, Didi se comunicó con él mediante llamada telefónica y le indicaron que el conductor fue suspendido de su cargo de manera temporal. "Lo único que me dijeron fue que lamentaban lo sucedido, que no me podían dar datos de la persona por protección de datos. Me dieron una URL para que la compartiera con las autoridades y ellos son los que deben pedir información de él (conductor)", anotó.

"También me llegó un comunicado donde me dicen que la persona fue suspendida temporalmente de la aplicación para que no pueda tener servicios", agregó el padre de la víctima.



“Lamentamos profundamente la situación, para Didi la seguridad de las usuarias arrendatarias es una prioridad y rechazamos rotundamente cualquier acto que la vulnere. En el momento en el que recibimos el reporte del caso, el equipo de seguridad de Didi activó sus protocolos para ofrecerle apoyo médico y psicológico, además de dar orientación para interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades”, dice el comunicado de Didi enviado al padre de la menor.

