Racionamiento de agua en Bogotá será cada 9 días: alcalde advierte que podría ser peor

El racionamiento de agua en Bogotá vuelve a endurecerse a partir del 29 de septiembre , anunció el alcalde Carlos Fernando Galán, al informar que los ciclos para los cortes del servicio por zonas volverán a ser de 9 días.

La decisión se toma ante la escasez de lluvias. Precisamente, la Procuraduría de Asuntos Ambientales, tras una visita al embalse de Chuza, encontró que hace 25 días no hay precipitaciones en las microcuencas de la zona que abastecen el embalse.

“Las lluvias que estaban previstas para Bogotá no llegaron”, lamentó el mandatario capitalino, recalcando que "el fenómeno de La Niña no llegó en julio, no llegó en agosto y tampoco llegó en septiembre".

Es por eso que, informó Galán, se regresará al esquema de racionamiento de agua en Bogotá todos los días.

Publicidad

Reiteró que "la ciudad vuelve a tener racionamiento diario, volvemos al mismo esquema que teníamos en abril, los turnos van a rotar de la misma forma".

Esta rotación arranca el 29 de septiembre, al día siguiente de que termina el ciclo 14 de racionamiento de agua en Bogotá, con los mismos turnos.

Publicidad

Día 0 para Bogotá

El alcalde Galán hizo una advertencia en caso de que el nivel del sistema de Chingaza descienda más.

"Si el nivel del sistema de Chingaza llega a un nivel de 36% -el sistema está en 45,4%-, tendremos que tomar medidas más restrictivas de las que estamos tomando hoy", manifestó.

La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, aclaró que si el Día 0 llega no significa que la ciudad se quede sin servicio, sino que la restricción sería más severa.

"El objetivo es bajar la velocidad con que cae el nivel del embalse", precisó el alcalde Galán.

Publicidad

Medidas adicionales si no se ahorra agua

Entre las normas sugeridas para garantizar que el racionamiento de agua en Bogotá permita preservar el recurso, en un decreto que estará abierto a comentarios, están las siguientes:



Prohibición de uso de agua potable para lavado de fachadas, parqueaderos, vehículos, el riego de jardines, zonas verdes o infraestructuras recreacionales o deportivas.

Prohibido llenar tanques ornamentales con agua del sistema potable, solo se podrá hacer con agua reciclada o agua lluvia.

Sanciones que irán desde multas o inclusive órdenes de suspensión de actividades a quienes violen las normas de Policía definidas con preservación del agua.

Se cerrarán senderos en Bogotá ante incremento de incendios forestales

La medida busca evitar emergencias, pues “no es momento donde debamos estar atendiendo emergencias tan frecuentes utilizando agua para controlar incendios”.

Publicidad

Por eso se cerrarán los senderos que dependen del acueducto y se hablará con los sectores privados para cumplir con ese mandato.

Según el alcalde Galán, el Cuerpo de Bomberos le ha informado que ha tenido que atender mayor número de conflagraciones que las que tuvo conjuró en enero de 2024. Solo en septiembre, a la fecha, se han apagado 143 incendios forestales.