¿Cuándo vuelve el racionamiento de agua cada 9 días en Bogotá? Esto dijo el alcalde Galán

Este 20 de septiembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que vuelve el racionamiento de agua cada 9 días . La razón de endurecer la medida, que actualmente se lleva a cabo cada 18 días, es porque "las lluvias que se esperaban en los meses anteriores no llegaron" y son críticos los niveles de los embalses.

¿Cuándo vuelve el racionamiento cada 9 días en Bogotá?

Galán confirmó que esta medida volverá desde el próximo domingo 29 de septiembre.

"A partir del 29 de septiembre la ciudad vuelve a tener el racionamiento diario que inicialmente teníamos, al mismo esquema que teníamos desde abril", cada nueve días por zona, recalcó el alcalde.

“Este es el año más seco que hemos visto hasta ahora desde 1995”, aseguró Galán, quien mencionó que "las lluvias que estaban previstas para Bogotá no llegaron. El fenómeno de La Niña no llegó en julio, no llegó en agosto y tampoco llegó en septiembre".

Además, el mandatario capitalino advirtió que "si el nivel del sistema de Chingaza llega a un nivel de 36% -el sistema está en 45,4%-, tendremos que tomar medidas más restrictivas de las que estamos tomando hoy".



¿Qué pasa si llega el Día 0 en Bogotá?

Si llega el Día 0 en Bogotá no quiere decir que la capital colombiana se quede sin agua. No obstante, Natasha Avendaño, gerente del Acueducto, precisó que las medidas para ahorrar el líquido serían más severas.

Para asegurar que el racionamiento de agua en Bogotá sea efectivo y se conserve este recurso vital, se han propuesto varias medidas en un decreto que estará disponible para comentarios públicos. Entre estas medidas se incluyen: