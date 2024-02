Un detalle en el cadáver de Dilan Santiago llama poderosamente la atención de la Fiscalía

Uno de los detalles del asesinato de Dilan Santiago Castro que llama la atención de la Fiscalía es que el cuerpo del pequeño de dos años fue encontrado en un cultivo de papa apenas con una camisa. El cadáver no tenía prenda alguna de la cintura para abajo.



Los investigadores se preguntan por qué no estaba completamente vestido y solo tenía esa prenda, que además no es típica para los climas fríos de la zona de Usme donde vivía con la mamá.

Derly Julieth, la madre de Dilan Santiago, al reportar la desaparición ocurrida el 6 de febrero, detalló cómo estaba vestido el niño: "Él tenía un busito azul, un mameluquito, unas chanclas y una braguita azulita con pañal".

De otro lado, la directora de Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán, resaltó que el sitio donde hallaron el cuerpo de Dilan Santiago no es el mismo donde lo asesinaron. El o las responsables del crimen habrían movido el cadáver en diferentes oportunidades, buscando que no fuera encontrado por las autoridades.

"El peritaje de Medicina Legal manifiesta que es a causa de una encefalopatía hipóxica, y por lo tanto, estamos recolectando todas las evidencias que nos permitan llevar a los presuntos responsables de este homicidio ante los jueces de control de garantías y buscar justicia para este menor de dos años", agregó a Blu Radio Leonor Merchán, directora de Fiscalías de Bogotá.

Publicidad

Las autoridades confirmaron que Dilan Santiago fue asfixiado por más de cinco minutos. El asesino del menor le cubrió la nariz y la boca, evitando así que el pequeño respirara.

La Fiscalía no descarta que el crimen de Dilan Santiago haya sido cometido por alguien cercano al menor.

“En este momento manejamos varias hipótesis. No descartamos a ninguna de las personas. Tenemos ya el dictamen preliminar, no es el final, es el dictamen pericial preliminar de Medicina Legal en el que definitivamente la manera de la muerte fue violenta. Por eso, lo investigamos como homicidio y frente a los responsables de este hecho no hemos descartado a ninguna persona. Es de aclarar también que no se ha vinculado penalmente por la muerte del menor a ninguna persona”, dijo Beltrán a la emisora.

Publicidad

La mamá de Dilan Santiago ha asegurado: "Lo único que quiero es que den con la persona (que lo hizo), porque la verdad me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor. Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso. Sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así".