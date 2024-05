Universidad Nacional anuncia paro indefinido por nombramiento de Ismael Peña como rector

Este miércoles, 9 de mayo de 2024, representantes de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional anunciaron un paro indefinido ante la crisis que enfrenta el centro educativo tras el cuestionable nombramiento del nuevo rector, José Ismael Peña.

Estudiantes, profesores, trabajadores y egresados insistieron de manera unánime en no reconocer a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional durante una rueda de prensa en Bogotá.

“Al Gobierno nacional le pedimos que no sea partícipe de estas cosas, no firme el acta y siga con la contundencia que ha tenido para manifestar las irregularidades de ilegitimidad y legalidad. Es una consulta estudiantil la que se irrespetó, es la voluntad del estudiantado, del profesorado, de los egresados, que manifestamos mayoritariamente una posición respecto a la rectoría y en este momento, bajo una consideración de que eso es autonomía, de que ellos decidan, no están reconociendo a toda la comunidad universitaria”, sostuvo Felipe Campos, representante estudiantil del Consejo Académico de la Universidad Nacional.

Rechazaron la petición supuestamente del rector Ismael Peña de ingresar la fuerza pública a la Universidad Nacional.

Así lo manifestó Campos: “El alcalde luego salió también a decir que esto tenía que hacerse, así como lo pidió el rector Ismael Peña, lo cual es una afrenta a la autonomía universitaria”.

El representante de los profesores de la Universidad Nacional le hizo una petición al presidente de la República, Gustavo Petro.

“Le solicitamos al señor presidente que use sus atribuciones y la legalidad para intervenir la Universidad Nacional y nombre un rector interino que facilite el funcionamiento y el nombramiento de un rector o rectora en propiedad a través del Consejo Superior Universitario, como la ley lo manda”, dijo Carlos Satizábal, representante del profesorado de la Universidad Nacional.

El paro de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional se podría extender hasta junio, según los convocantes.

