Video muestra cómo bandido intentó activar granada contra local en Bogotá y se le atascó

Un delincuente llegó a un local del norte de Bogotá, ubicado en la calle 133A con carrera 19, con el propósito de atentar contra el mismo usando una granada. Sin embargo, y por fortuna, no logró su cometido, pues aparentemente el seguro del artefacto explosivo se le atascó y no pudo activarlo.

El hecho fue captado en video por una cámara de seguridad y en las imágenes se evidencia el momento en que el criminal, que llevaba puesto un casco de motocicleta, se acerca al local, se dispone a activar la granada y, tras varios intentos, no logra hacerlo.

Pese a no poder activar la granada, el bandido decide finalmente lanzarla dentro del establecimiento y, de inmediato, huye corriendo del lugar.

El fallido atentado tuvo lugar sobre la 1:56 p.m. del miércoles, 26 de junio de 2024, según se puede ver en la información del video de las cámaras de seguridad. Según Blu Radio, había alrededor de diez trabajadores en el lugar.

Danny Conde, edil de la localidad de Usaquén, le suministró el video a Blu Radio, según detalló la misma emisora.

Las autoridades llegaron al lugar para llevar a cabo el protocolo de desactivación de la granada y evitar una explosión.

¿Por qué intentaron atacar con granada el local?

Blu Radio indicó que habló con una trabajadora del local de envíos y, según la emisora, esta dijo que desde hace seis meses vienen siendo víctimas de extorsión, pero al no acceder a las exigencias de los bandidos los han venido amenazando de diversas formas.

"Hoy fuimos víctimas de esta clase de atentado que, gracias a Dios, no detonó ni nadie salió lastimado, pero eso no quiere decir que no haya pasado antes", apuntó la trabajadora, citada por la emisora.

La mujer anotó que, “de acuerdo con los mensajes y llamadas amenazantes, estos delincuentes, supuestamente, se identifican como integrantes del Clan del Golfo”.

Los trabajadores del negocio, en medio del miedo, piden acompañamiento de autoridades para evitar una tragedia.

