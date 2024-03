Aída Victoria Merlano asegura estar asustada por "retén de militares" cerca a su casa

En un video publicado en sus redes sociales, Aída Victoria Merlano expresó su preocupación tras la aparición de un "retén de militares" a las afueras de su residencia. La creadora de contenido contó que Westcol, su novio, salió de la vivienda y vio a los uniformados.



Aída Victoria empezó diciendo "no sé si mis abogados me dejen decir eso, pero lo voy a decir… Ayer, West iba saliendo de mi casa y en un camino que, de verdad por ahí no pasa nadie, había un retén de militares. Hasta que Westcol no me mostró el video yo no lo creía".

La influencer afirmó sentir miedo después de que su mamá, Aída Merlano, la llamó por celular para hacerle una advertencia.

"¿Qué hacía un retén de militares justo en la bajada de mi casa si no me dieron orden de captura? (…) Eran militares costeños, que fue de pronto lo que nos dio como cosita. Aparte, también mi mamá me dijo cosas que me asustaron. Me dijo: ‘Mira, no salgas de la casa’, y yo le dije, ‘pero ¿por qué si no tengo orden de captura?’. Y dijo ‘hija, no me da miedo la Policía’ y ahí fue cuando la verdad como que sí me dio mucho susto", agregó Aída Victoria.



Aída Victoria Merlano deberá pagar más de 13 años de cárcel

Tras ser hallada culpable de participar en la fuga de su mamá, la excongresista Aída Merlano, el Tribunal Superior de Bogotá le aumentó a Aída Victoria la pena a 13 años y 8 meses y, además, le revocó la prisión domiciliaria.

La joven fue declarada culpable por los delitos de favorecimiento de fuga de presos e instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos.

"Estamos respirando y mientras haya vida hay esperanza. Obviamente, vamos a dar la pelea porque todo esto que está pasando es injusto", dijo Aída Victoria en sus historias de Instagram. Esa es la vida, de momentos buenos y momentos que nos retan y nos hacen crecer. Yo sé que no soy la única lidiando con cosas difíciles, pero si nos vamos a caer que sea peleando", agregó.

"Seguimos creyendo en la justicia y vamos a dar la pelea hasta el final", concluyó.