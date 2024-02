Aída Victoria Merlano reveló mensajes en los que Yeferson Cossio le decía "te amo"

Aída Victoria Merlano apareció en redes sociales luego de que unas declaraciones de Yeferson Cossio sobre ella se hicieran virales. La influenciadora barranquillera armó una polémica al revelar algunos audios de la época en la que ella y Cossio estuvieron juntos.

Yeferson Cossio habló sobre su romance con Aída Victoria Merlano a inicios del año 2022 en una entrevista que recientemente concedió a la emisora Los 40 principales. La periodista le cuestionó si planeaba tener algo serio con la famosa y él respondió de inmediato: "No, por Dios, obvio no".

Ante la insistencia por palabras sobre la barranquillera, el influenciador paisa tan solo expresó: "No quiero hablar de ella. Yo veo cosas en redes y me seco de la risa. Ella dice muchas cosas y todo lo que ella dice es verdad, dejémoslo así".

Aída Victoria, por su parte, decidió reaccionar en su cuenta de Instagram a las palabras de su colega, quien recientemente también demandó a WestCol -actual novio de la barranquillera-. "¿Vieron este clip? Tengo un par de cosas para decir", aseguró la mujer a sus más de cinco millones de seguidores.

Lo primero que hizo la hija de la exsenadora Aída Merlano fue revelar unos audios que, aparentemente, le envió Yeferson Cossio durante el tiempo que estuvieron saliendo. "Me dicen que estoy 'encacorrado' contigo y yo les digo que estoy más enamorado que un hp. Estoy muy enamorado ahora. Te amo mucho", se escucha decir al famoso.

Tras revelar esos audios, la joven influenciadora señaló que "lo peor que usted puede hacer en esta vida es herirle el ego a un hombre". Además, reveló que ese romance terminó porque ella así lo quiso, pero que ha preferido mantener silencio y dejar que él manche su imagen refiriéndose a ella como un "error" en su vida.

"Todo el mundo cree que te metiste conmigo por un desliz, te arrepentiste y volviste con tu ex. Tú nunca has tenido los huevos bien puestos para reconocer que lo nuestro terminó porque así lo decidí. Soy la única mujer que no te ha perdonado porque la que me hiciste fue la única", aseguró la influenciadora.