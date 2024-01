Dumek Turbay ordena toma de Centro Histórico de Cartagena que "fue ocupado por proxenetas y jíbaros"

Ya empezaron a conocerse las primeras medidas que toman alcaldes y gobernadores, un día después de haber asumido sus cargos. En Cartagena, el alcalde Dumek Turbay ordenó una gigantesca toma al Centro Histórico que arrancó desde el primero de enero en horas de la noche con el cierre de dos plazas: la de los Coches y la de la Paz, con el fin de controlar el acceso de personas y restablecer el orden público en esta zona de la ciudad, que, según investigaciones de las autoridades, se ha convertido en un epicentro para la trata de personas y la explotación sexual.



“Por ello hemos determinado que la entrada al Centro Histórico no es que esté restringida, sino que se somete a un filtro y a una revisión por parte de las autoridades. El enmallado se va a quedar allí unos días, es la posibilidad de hacer un ejercicio de control y autoridad”, señaló el mandatario.

Los controles buscan dar cumplimiento al paquete de medidas establecidas en el decreto del Plan Titán 24, en donde las autoridades prohíben el consumo de estupefacientes en el espacio público y suspenden el ejercicio de prostitución y el tránsito de menores después de las 8:00 p. m.

Por otro lado, un operativo adelantado en horas de la mañana de este martes, 2 de enero, permitió el cierre de varios establecimientos por inconsistencias en los planes de emergencia que permiten garantizar la seguridad de los visitantes. Otras de las medidas adoptadas contemplan la suspensión del día sin moto y la modificación en el decreto de pico y placa para carros particulares que, por ahora, solo será en horas pico.

El alcalde de Cartagena explicó en Noticias Caracol las nuevas medidas que implementará en La Heroica.

Publicidad

Noticias Caracol: ¿Qué medidas se tomarán para trabajar en flagelos como inseguridad y prostitución?

Dumek Turbay: “Lo dijimos en campaña, una de las primeras acciones de gobierno es recuperar el Centro Histórico, que se perdió y que fue tomado por los proxenetas y jíbaros. Por eso ya comenzó el Plan Titán 24, que tiene como fin recuperar la grandeza de la ciudad”.

Noticias Caracol: ¿Cómo piensa combatir la prostitución? Se sabe que hay millones de pesos detrás de este negocio ilegal.

Publicidad

Dumek Turbay: “Desde ayer intervenimos la Plaza de los Coches, ahí tenemos un operativo permanente para identificar quién entra al Centro Histórico. Asimismo, hemos iniciado el cierre de establecimientos por muchos motivos, pero sobre todo por tener las evidencias claras de que están promoviendo la trata de personas que involucran niños, niñas y adolescentes. No estamos en contra del trabajo sexual, estamos en contra de aquellos que esclavizan y someten a las mujeres. Nuestro propósito es luchar de frente con la trata de personas”.



Noticias Caracol: ¿Cómo piensa controlar los abusos a los turistas?

Dumek Turbay: “Lo que más nos duele es cuando un cartagenero agrede a un turista. Esa es la industria más importante de la ciudad, la que más empleo genera, entonces cuando nos convertimos en la vergüenza de Colombia por la acción de unos pocos, nos preocupamos. Por ello tenemos a Germán Umaña, ministro de Comercio Exterior, para implementar las acciones correspondientes y así respetar y proteger a los turistas en la ciudad”.

Noticias Caracol: ¿Cómo así que tuvo que hacerle un exorcismo a su oficina?

Dumek Turbay: “No voy a ir por allá aún. No me verán en el despacho, creo que el despacho del alcalde saliente merece mucha oración. No lo dije en plan jocoso, voy a esperar que la comunidad eclesiástica me ayude”.

Publicidad

Noticias Caracol: ¿Qué sucederá con el edificio Acuarela?

Dumek Turbay: “La edificación allí presente amenaza la distinción de patrimonio cultural de la humanidad, por lo tanto, la decisión es eliminar ese riesgo. Una de las primeras acciones que tiene que acometer la Secretaría de Infraestructura es la contratación, para que en 45 días tengamos el desmonte piso a piso del edificio. Yo no tengo ninguna duda de que en los próximos 3 meses la estructura ya no va a estar ahí”.