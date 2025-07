Atención: anuncian suspensión de servicio de agua potable en municipios cerca de Bogotá

La mañana de este miércoles 9 de julio se informó de una falla técnica en la planta de tratamiento de agua Tibitoc, la principal fuente de abastecimiento de agua para Bogotá y algunos municipios vecinos, que se ubica en Tocancipá.

Así lo anunció el alcalde Chía, Leonardo Donoso, quien detalló que este problema en las instalaciones de la planta, que trata el el agua proveniente de los ríos Bogotá y Teusacá para el suministro del 48% de la capital y los municipios aledaños de la Sabana Centro de Cundinamarca, causó un desabastecimiento del servicio del agua potable en el municipio.

Según el mandatario local, la Empresa de Acueducto de Bogotá, que maneja Tibitoc, precisó a través de un comunicado que la afectación esta relacionada a una falla eléctrica, lo que provocó que no se pueda operar en las instalaciones. "Hay una falla eléctrica y no han podido operar la planta de Tibitoc", aseguró Donoso.

En su declaración compartida en las cuentas oficiales de la Alcaldía, se advirtió que el desabastecimiento no solo afectaría al municipio aledaño a la capital, sino a varias zonas de la Sabana Centro, en Cundinamarca. Se debe recordar que este sector está conformado por 11 municipios, que incluyen Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

"Chía y seguramente un sector de la Sabana de Bogotá vamos a quedar sin suministro de agua", añadió el mandatario, quien expresó que, por lo pronto, no se conoce cuánto tiempo podría durar la alerta. "Puede ser horas, como puede ser uno o dos días. No hay ruptura de tubo, no hay ningún problema en la tubería interna del municipio", aclaró al respecto.

Noticias Caracol consultó con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP (EAAB) sobre la situación y conoció que actualmente el sistema se encuentra "restableciendo a sus condiciones normales del servicio de agua potable que se surte a municipios del norte".

La empresa detalló que el funcionamiento sigue activo. Al respecto, explicó que "maniobras" realizadas por Enel, el operador encargado en suministrar energía, principalmente, a Bogotá y Cundinamarca, provocaron una "falla temporal en el servicio de energía". De acuerdo con el Acueducto se trató de una "afectación externa a la operación del Sistema Tibitoc".

Debido a la situación reportada se precisó que hubo varios municipios en el norte de la Sabana de Bogotá que terminaron con fallas en el abastecimiento. Las novedades incluyeron "bajas presiones e intermitencia del servicio". De igual forma, según informó la empresa, se presentaron fallas con el suministro en la zona occidental de la capital, específicamente en las localidades de Suba y Engativá.

Por lo pronto, se aseguró que sobre las 10 de la mañana se retomó "la operación normal de la Planta de tratamiento de agua potable Tibitoc y el servicio comenzó a retornar a las condiciones habituales".

