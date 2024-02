Frentes solidarios de seguridad ganadera de Fedegán causan polémica: ¿por qué?

El lanzamiento de los frentes solidarios de seguridad ganadera para contrarrestar los crímenes contra el gremio ya causa polémica. Fedegán explicó que no se trata de paramilitarismo.



Con el objetivo de crear una red de alertas tempranas y fortalecer la colaboración con las autoridades para prevenir y combatir delitos como la invasión de tierras, el secuestro, la extorsión y el robo de ganado, la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, lanzó en el Cesar el programa piloto llamado frentes solidarios de seguridad ganadera.

“La única manera como podemos seguir adelante es haciendo una articulación eficaz, con la fuerza pública, pero también con las autoridades locales, con el alcalde, con los fiscales, con los jueces de garantías, de tal manera que pongamos en aprietos a estos bandidos. No se trata de paramilitarismo, como ya algunos sectores de izquierda pueden empezar a decir”, explicó José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

La senadora Imelda Daza aclaró la posición de la izquierda ante esta estrategia: "A mí me parece legítimo y solo esperamos, sí, que no se vayan más allá de la defensa de esos intereses para no repetir historias tan dolorosas. Lamenté la observación que hizo José Félix Lafaurie cuando dijo ‘que ahora la izquierda no vaya a interpretar esto como creación de Convivir’, eso es un prejuicio de parte de él, muy delicado".

Fedegán aclaró que esta estrategia de seguridad no es distinta a la de otros gremios productivos del país.

Publicidad

"Aquí no hay que deslegitimar un programa que lleva más de 20 años. Hoy hay más de 10 mil frentes de seguridad ciudadana en los barrios del país, las ciudades, hay muchos frentes de seguridad en el comercio, hay un frente de seguridad empresarial con más de 4 mil empresas", puntualizó el general (r) Fernando Murillo, estratega de seguridad de Fedegán.

El programa piloto con epicentro en el Cesar se implementará en los municipios de Aguachica, Bosconia, Pailitas, Chiriguaná, Becerril, Codazzi y Valledupar.