Novia de boda que terminó en tragedia en Valledupar lamentó muerte de su dama de honor

En Valledupar, Cesar, hay luto por la tragedia que se presentó en medio de una boda el pasado sábado, 1 de junio de 2024, cuando el techo del salón de eventos colapsó y dejó decenas de heridos, además de una joven y una niña muertas.

>>> Tragedia en Valledupar: techo se desplomó durante una boda y dos personas murieron

En el sitio se registraba un fuerte aguacero, por tal motivo, los 82 asistentes al evento debieron ingresar a la casa de campo donde ocurrió la tragedia.

A través de las redes sociales, la novia de esta boda, Ebed Shaddai Calderón, lamentó la muerte de su dama de honor, identificada como Naileth María Guerra Ochoa, de 22 años.

Publicidad

“Mi amiga linda, mi reina, mi mona, la del corazón más noble, no puedo creer todo esto. Dios mío, te rogué tanto, Dios mío. Gracias por ser un ángel en mi vida, por amarme tanto, manita, me duele el alma, teníamos tantos sueños. Me duele, me duele mucho, solo le pido a Dios que traiga un consuelo inmenso a todos los que te amamos con el corazón. Dios mío, no entiendo, padre, por qué”, escribió Ebed.

Gustavo Villa, familiar de la joven, narró que previo a la tragedia ella estaba con su mamá. “Pasaron los novios a felicitar, la mamá le dice: 'Quédate hija para que me acompañes', en el momento que se para no pasan ni 10 segundos cuando ocurre el suceso”.

Publicidad

La segunda víctima mortal de esta tragedia fue Saray Valera, de 12 años, quien viajó desde Barranquilla con varios familiares para disfrutar la boda.

¿Qué dijo el administrador de la casa de campo donde ocurrió la tragedia?

“El techo ya venía impermeabilizado, estábamos haciendo unas correcciones, pero en la parte de afuera, y las placas estaban completamente limpias porque periódicamente se subía allí a revisar y no tenía cómo caer basura de ningún árbol allá por la altura del lugar. Entonces, los desagües, todos, estaban completamente destapados”, aseguró el administrador de la casa de campo.

Desde las primeras horas de la mañana de este domingo, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, se puso al frente de la situación y anunció rigurosas investigaciones para establecer responsabilidades.

Publicidad

>>> Invitados a boda en Valledupar cuentan cómo fue la tragedia: “Sentimos un estruendo”