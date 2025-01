Condena de Epa Colombia: abogado dice que le pedirá al presidente Petro que la nombre gestora de paz

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, fue condenada a 5 años y dos meses de prisión, sin beneficio de casa por cárcel. La sentencia contra la creadora de contenidos fue leída en la Corte Suprema de Justicia este 29 de enero.

La condena impuesta a Epa Colombia obedece a los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines luego de que en noviembre del 2019, durante el paro nacional, ocasionara daños con un martillo a varios elementos de la estación Molinos de TransMilenio.

Este acto fue grabado por la propia Barrera y difundido en las redes sociales. Ante estos hechos, el juzgado segundo especializado de Bogotá la condenó por daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial y la absolvió por instigación a delinquir con fines terroristas. También la multó con 25.42 salarios mensuales vigente y la inhabilitó para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber.

Habló el abogado de Epa Colombia

Tras la sentencia, el abogado de Epa Colombia, Omar Ocampo, manifestó que le solicitará al presidente Gustavo Petro que nombre a la creadora de contenido como gestora de paz.

“Ella también podría ser designada como gestora de paz por el presidente de Petro. Esperamos que el presidente se pronuncie porque ella ya se ha resocializado”, mencionó Ocampo.

El defensor también anunció que interpondrá una tutela contra la decisión de la Corte, pero no ahondó en detalles.

Captura de Epa Colombia en Bogotá - Noticias Caracol

En la sentencia, la Corte agregó que consideró que las actuaciones de Epa Colombia instigaron de manera consciente y voluntaria a sus seguidores para imitarla “en la ejecución de similares conductas (delictivas)” lo que es incompatible con la garantía de la protesta social.

“Se observa claro, entonces, que la difusión por redes de comunicación masiva de mensajes incitadores a la violencia y la destrucción del sistema de transporte público, por parte de la popular influencer “Epa Colombia”, a sus seguidores, ubicados en distintos lugares del país, en ese tiempo conmocionado por el “estallido social”, con la sugerencia de que actuaran de la misma manera que ella, tenía plena idoneidad para instigar a delinquir a través de conductas constitutivas de terrorismo”, dijo la Corte.

Lo que ha dicho Epa Colombia

Epa Colombia fue capturada el pasado lunes. En ese momento alcanzó a enviarles un mensaje a sus seguidores en redes sociales, el cual fue el último, pues se le prohibió con esta condena el uso de las mismas.

"Amiga, estoy muy triste. Me iban a coger y yo les dije que me esperaran a que mi abogado estuviera, lo que hice fue empujarla porque me estaban cogiendo. Están acá afuera de mi peluquería, la Policía, el CTI, que porque salió el fallo de Transmilenio”, dijo.

Barrera agregó que ella siempre quiso arreglar el asunto de Transmilenio pagando por los daños causados.

“Siempre quise mejorar. Estos 5 años hice empresa, lo único que he hecho es salir adelante", dijo Barrera llorando.

NOTICIAS CARACOL