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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Accidente de bus escolar que transportaba 26 menores en Sucre deja dos muertos y varios heridos

Accidente de bus escolar que transportaba 26 menores en Sucre deja dos muertos y varios heridos

El siniestro se registró mientras el bus recorría una vía rural de Sucre. Tras el impacto, tanto el vehículo escolar como la volqueta terminaron volcados sobre la carretera.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Accidente de bus escolar que transportaba 26 menores en Sucre deja dos muertos y varios heridos
Transportaba 26 menores -
Noticias Caracol

Un grave accidente de tránsito se registró en una vía rural entre los municipios de Morroa y Colosó, en el departamento de Sucre, donde un bus escolar que transportaba a 26 menores de edad y una docente terminó involucrado en un choque contra una volqueta. De acuerdo con el reporte preliminar conocido por Noticias Caracol, dos personas fallecieron en el hecho, entre ellas el conductor del vehículo y uno de los menores.

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El accidente ocurrió en circunstancias que todavía son materia de investigación. Según los primeros reportes, el bus escolar habría presentado una falla mecánica mientras se movilizaba por esta zona rural de Sucre. Posteriormente, el vehículo terminó impactando contra una volqueta, situación que provocó la emergencia.

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Tras el accidente, la comunidad y las autoridades acudieron al lugar para auxiliar a las personas que se encontraban en los vehículos. En las imágenes conocidas por este medio se observan tanto el bus escolar como la volqueta volcados sobre la vía.

Aunque inicialmente se ha informado sobre dos personas fallecidas, también se habla de un posible segundo menor fallecido tras su traslado al Hospital del municipio de Colosó. Sin embargo, esta información todavía está pendiente de confirmación.

Por ahora, se espera que las autoridades y los organismos encargados de atender la emergencia entreguen un reporte más detallado sobre el estado de salud de los menores, la docente y las demás personas involucradas en el accidente.

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Hasta el momento, las alcaldías de Morroa y Colosó, así como la Gobernación de Sucre, no han brindado información oficial ni se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

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