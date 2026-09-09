“Entre la vida y la muerte” se debate el vigilante que fue atacado en Bogotá con una piedra

Don Ricardo Rodríguez, de 63 años, permanece en un estado bastante crítico en un centro asistencial de Bogotá después de que fuera atacado por un ladrón que lo golpeó con una piedra por la espalda para sustraer sus pertenencias. Los vecinos del barrio Modelia, en el occidente de la ciudad, continúan consternados y muy preocupados por la salud de este hombre de la tercera edad, quien les colaboraba en la cuadra en materia de vigilancia. Mientras tanto, el señalado responsable continúa en libertad.

El vigilante estaba este fin de semana al lado de la caseta donde permanece en su horario laboral. Simplemente miraba su celular, cuando de repente llegó un delincuente con piedra en mano, misma que lanzó contra él a sus espaldas. Don Ricardo cayó gravemente herido, pero el delincuente volvió a atacarlo incluso en este estado. Finalmente, le robó sus pertenencias y hasta agarró la bicicleta de su víctima para huir del sector. Este episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad y le dio la vuelta a las redes sociales, donde ha generado indignación por lo ocurrido.

Felipe Jiménez, quien es presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Modelia, le confirmó a Noticias Caracol el grave estado de don José después del hurto. “Tuvo un preinfarto el día de ayer y tiene trauma craneoencefálico”, señaló. “Es bastante lamentable, realmente hoy podemos afirmar que se está debatiendo entre la vida y la muerte por un caso que nunca tuvo que haber sucedido, por un ataque visceral”.



Sobre el atacante todavía no se sabe nada, indicó Jiménez. Las autoridades, de momento, les han indicado que hacen seguimiento al caso, pero hasta ahora no se ha recibido noticia de la esperada captura para que el agresor responda ante la justicia. Mientras tanto, los vecinos aseguran con indignación que este hecho podría tratarse hasta de un intento de homicidio, pero ahora solo les queda pedir celeridad y que la ley haga lo correspondiente. Solo es la rama judicial la que tendrá la palabra final de cómo se manejará ese caso una vez se ejecute la detención e inicien las audiencias.



Pero a los vecinos de Modelia no solo les preocupa la salud de don Ricardo, también miran al futuro de la familia del vigilante. Y es que este trabajador tiene un hijo de 20 años en condición de discapacidad. “Él es el padre trabajador, el que provee a la casa y demás”.

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El asunto de la seguridad vuelve a estar en tela de discusión en Modelia, mismo lugar donde ocurrió el atentado contra Miguel Uribe Turbay hace más de un año. “El barrio está terrible, la seguridad en Modelia cada día está peor. Estamos llenos de habitantes de calle. El espacio público está invadido por todas partes. No tenemos ninguna colaboración ni de la alcaldía local ni de nuestro alcalde de Bogotá. Aquí cada quien hace lo que se le da la gana”, dijo Jiménez.

María Paula Rodríguez Rozo

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