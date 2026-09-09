Caen los 'Pinchallantas', banda que torturaba y robaba conductores en vía La Mesa-Bogotá

Los viajeros de la vía La Mesa-Bogotá estarán más tranquilos tras la captura de los señalados integrantes de una banda delincuencial conocida como los Pinchallantas que tenía azotados a los conductores en el sector de Mondoñedo, Cundinamarca. Estas personas, al parecer, pinchaban las llantas de los vehículos y cuando los conductores se bajaban a reparar los carros, los abordaban, los golpeaban, los torturaban y finalmente los robaban.

Tras seis meses de investigaciones y seguirles la pista a estos supuestos delincuentes, el Gaula de la Policía, la Policía de Tránsito y la Fiscalía Seccional de Cundinamarca lograron la detención de varias de estas personas, quienes serán entregadas ante las autoridades competentes.



Tenían hasta una ambulancia

El general Ricardo Alarcón, jefe nacional del servicio de Policía, señaló que “los delincuentes utilizaban métodos peligrosos para atacar a los conductores; simulaban accidentes de tránsito para detener los vehículos y también sembraban puntillas y tachuelas en las vías para pinchar las llantas para luego abordar con armas de fuego a las víctimas”.

Con la operación Escudo de la Sabana, dijo el general, “fueron capturadas un total de 17 personas y se afectaron directamente los recursos utilizados por estas organizaciones. Fueron incautados vehículos como una ambulancia, otro vehículo tipo chana, armas de fuego, celulares, datáfonos y elementos utilizados para pinchar los neumáticos”.



Cinco claves para evitar ser víctima de pinchallantas

La Secretaría de Seguridad de Bogotá entregó cinco tips para que los ciudadanos no sean víctimas de pinchallantas.



Desconfíe de quienes aparecen de manera repentina para ofrecer ayuda. Si, después de sufrir un pinchazo, una persona se acerca de inmediato o existe un montallantas ubicado muy cerca del lugar, podría tratarse de los mismos responsables del daño.

Si, después de sufrir un pinchazo, una persona se acerca de inmediato o existe un montallantas ubicado muy cerca del lugar, podría tratarse de los mismos responsables del daño. Acuda directamente a un montallantas de confianza. Si el vehículo aún puede movilizarse, elija usted mismo el establecimiento y evite aceptar ayuda de desconocidos.

Verifique que el negocio tenga una lista de precios visible. Los establecimientos formales deben informar claramente las tarifas de sus servicios. Si no exhiben los costos o se niegan a mostrarlos, es recomendable retirarse.

Los establecimientos formales deben informar claramente las tarifas de sus servicios. Si no exhiben los costos o se niegan a mostrarlos, es recomendable retirarse. Permanezca atento durante la reparación. Acompañar el proceso reduce el riesgo de que se ocasionen nuevos daños o se justifiquen cobros adicionales.

Acompañar el proceso reduce el riesgo de que se ocasionen nuevos daños o se justifiquen cobros adicionales. Cuestione los precios excesivos o inconsistentes. Si el valor cobrado resulta inusualmente alto o aumenta al finalizar el servicio sin explicación clara, podría tratarse de una estafa. En esos casos, documente lo ocurrido y repórtelo a la Línea 123.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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