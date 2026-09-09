Falla en el Metro de Medellín deja la Línea A dividida y sin hora de restablecimiento: prográmese

Una falla técnica registrada en la mañana de este miércoles, 9 de septiembre de 2026, en un vehículo auxiliar del Metro de Medellín obligó a la empresa a suspender la operación habitual de un tramo de la Línea A, la más importante del sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. Debido a la novedad, los trenes están prestando servicio únicamente en dos segmentos independientes: entre las estaciones Niquía y Caribe, en el norte, y entre Poblado y La Estrella, en el sur.

La situación generó afectaciones en la movilidad de miles de usuarios durante las primeras horas del día, por lo que el Metro activó el Plan de Continuidad Operativa en coordinación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las autoridades de transporte de la región. De acuerdo con la empresa, el inconveniente está relacionado con un vehículo auxiliar utilizado para labores de mantenimiento y atención de la infraestructura férrea. Imágenes compartidas por el sistema muestran personal técnico trabajando sobre las vías y equipos especializados desplegados para atender la contingencia.



Rutas alternativas para los usuarios del Metro de Medellín

Mientras se supera la emergencia, el Metro recomendó a los viajeros utilizar las conexiones disponibles en la Red Metro para completar sus desplazamientos. Una de las opciones consiste en llegar hasta la estación Caribe y tomar la línea O de buses hacia la estación Floresta. Desde allí, los usuarios pueden abordar la Línea B y desplazarse hasta Cisneros, donde es posible conectar con la Línea 1 de buses hacia Industriales para retomar el recorrido en tren hacia el sur del valle.

📢 Actualización

🟡 (6:20 a. m.) Por inconveniente técnico con vehículo auxiliar, la línea A del metro 🚈 opera entre Niquía - Caribe y Industriales- La Estrella .

Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, cuenta más detalles de lo ocurrido y la… pic.twitter.com/JPBeoQKVI9 — Metro de Medellín (@metrodemedellin) September 9, 2026

La misma alternativa puede utilizarse en sentido contrario para quienes viajan desde el sur hacia el norte. Adicionalmente, el Metro informó que varias rutas alimentadoras e integradas están prestando apoyo a la operación. Entre ellas se encuentran las rutas 287 Terminal, así como los recorridos 306, 283i, 270i, 263i, 306A, 306B, 254B y 261i, que operan entre los sectores de Caribe y Poblado.



Hasta el momento, la empresa no ha entregado un tiempo estimado para la normalización total del servicio. Por esta razón, recomendó a los usuarios planear con anticipación sus viajes, verificar las tarifas de las rutas alternas y estar atentos a los canales oficiales para conocer nuevas actualizaciones. La contingencia ocurre en plena hora pico de la mañana, uno de los momentos de mayor demanda para el sistema, que diariamente moviliza a cientos de miles de pasajeros a lo largo del área metropolitana de Medellín.



ÁNGELA URREA PARRA

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