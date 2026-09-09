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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Menor de edad en Medellín habría entrado un arma al colegio y se autolesionó, según autoridades

Menor de edad en Medellín habría entrado un arma al colegio y se autolesionó, según autoridades

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, señaló que el joven de 17 años "fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Menor de edad en Medellín habría entrado un arma al colegio y se autolesionó, según autoridades
El menor está hospitalizado -
Getty

Este miércoles 9 de septiembre, las autoridades en Medellín informaron sobre un menor de edad que resultó herido al interior de una institución educativa ubicada en la comuna 8. Al parecer, un joven de 17 años se hirió a sí mismo con un arma de compresión. El alcalde Federico Gutiérrez informó que el menor realizó varios disparos para intimidar a algunas personas y después se autolesionó.

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A través de sus redes sociales, el mandatario local indicó que, "lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó".

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Agregó Gutiérrez que el joven "fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó. Estoy atento a la situación y estaré informando".

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El menor se disparó en la cabeza, según autoridades

El teniente coronel John Gómez, comandante de la Estación de Policía Villa Hermosa, dio detalles de las investigaciones que adelantan las autoridades: “Queremos informar que en la comuna 8 el día de hoy, más exactamente en el sector La Sierra, un joven de 17 años ingresa a la institución con un arma de compresión. El ingreso lo realiza por una de las tapias de la institución educativa”.

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Agregó que, “una vez al interior de la institución, este se genera una lesión a la altura de la cabeza con dicha arma. Momentos después, dos ciudadanos ingresan, cogen el arma, se retiran de la institución y a través de las cámaras de videovigilancia logramos identificar a estos sujetos, quienes son trasladados a la estación de policía Villahermosa, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes y esclarecer lo sucedido dentro de la institución educativa”.

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Por último, el comandante señaló que, “una vez llega el dinamizador del servicio, le presta los primeros auxilios al ciudadano, lo traslada a la clínica Sagrado Corazón de la Localidad”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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