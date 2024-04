Aída Victoria Merlano habla tras su condena y asegura que teme por su vida

La influenciadora Aída Victoria Merlano lleva algunas semanas enfrentando un complicado panorama legal en el que, por ahora, tiene una condena a 13 años y 8 meses de cárcel por presuntamente participar en la fuga de su mamá, la excongresista Aída Merlano.



En contexto: Aumentan la pena contra Aída Victoria Merlano por fuga de su mamá y revocan prisión domiciliario



La joven de 24 años concedió en las últimas horas su primera entrevista pública tras esa decisión del juez de aumentar la pena en su contra y habló con el periodista Daniel Coronell, en El reporte Coronell, para explicar desde su punto de vista lo que significa este proceso en su contra.

La barranquillera insistió en que ella nunca conoció el plan de fuga de la excongresista Aída Merlano ni participó, y que cuando se enteró de lo sucedido estaba en un centro comercial. Además, dio crédito a las declaraciones que ha dado su madre señalando que fue ella misma la que llevó la soga y demás elementos que utilizó para escapar de las autoridades.

Sin embargo, Daniel Coronell cuestionó si la excongresista en algún momento le ha contado quiénes fueron sus cómplices. La respuesta de Aída Victoria Merlano sorprendió bastante porque señaló que prefería no tocar el tema por temor a su vida.



"Evidentemente no voy a hablar de cómplices porque a mí me encanta respirar, amo la vida, no quisiera yo de repente acabar por ahí en una zanja con un tiro en la frente. No me gusta hablar de gente que sé que es terrible, lo único que puedo decir es que mi mamá, la razón por la que se fuga es porque su vida corría peligro".

¿Qué opina Aída victoria Merlano de su condena?

En primera medida, Merlano calificó las acusaciones en su contra como "un show mediático" con el se busca perjudicar a su madre y a ella. Cuando el periodista cuestionó por qué cree que la Fiscalía asegura que ella colaboró en la fuga de la excongresista y, además, instrumentalizó a su hermano menor, ella respondió lo siguiente:

"Si te doy mi opinión sincera, para interponer una medida de aseguramiento no hubiesen podido hacerlo de la manera tan violenta como lo hicieron si simplemente me estuvieran acusando de fuga de presos. Siento que se reunieron a pensar '¿cómo hacemos para hacer un show mediático con ella y bajar la presión de que se nos volara una persona de interés nacional? ¿Cómo hacemos para mostrar un resultado? Vamos a meterla presa'".

Según la influenciadora, para lograr ese objetivo la Fiscalía tenía que encontrar un delito más grave que la fuga de presos, porque acusarla de saber o colaborar en el plan de fuga de su madre no era suficiente. "Siento que el que más les pareció en el momento fue instrumentalización de menores por el único hecho de que mi hermano y yo estábamos en el lugar y él era menor de edad".