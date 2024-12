Asamblea de Antioquia aprueba impuesto para financiar seguridad: alcalde de Medellín, en desacuerdo

En un segundo y último debate, la Asamblea de Antioquia aprobó, con 14 votos a favor y 10 en contra, el proyecto de ordenanza propuesto por el gobernador Andrés Julián Rendón, que permite el cobro de un impuesto en las tarifas de servicios público a los estratos 4, 5 y 6 y a las empresas con el fin de recaudar 1.09 billones de pesos para la seguridad en el departamento.

¿Cuánto pagarán de impuesto en las tarifas de servicio público los estratos 4, 5 y 6 ?

Así las cosas, los estratos 4, 5 y 6 pagarán menos de $20.000 adicionales en las tarifas de servicio público, el 63 % del sector comercial pagará $28.400 y el 75% del sector industrial aportará 122 mil pesos adicionales a precios de 2024.

El gobernador Rendón manifestó: “Ni los pequeños ni los grandes empresarios tendrán que cerrar o perder empleos; la seguridad atraerá más empleos y mayor bienestar y traerá más riqueza. Como gobernador propuse la tasa de seguridad y hoy, gracias a Dios fue aprobada, gracias a los diputados que acompañaron esta iniciativa.

En el panorama entró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dado que es el presidente de la Junta Directiva de EPM y en las últimas horas aseguró que no ve viable este cobro.

“Yo ya se lo he expresado al gobernador y a través de EPM no vamos a hacer efectivo ese cobro de la tarifa de energía, así de claro. Es que aquí no puede haber una instrucción diferente a esa, además no me parece que es una buena idea tocar la tarifa de servicios públicos. Lo otro, el Gobierno nacional tiene que asumir la responsabilidad, el Gobierno se va desmontando de todo: se desmontó del Túnel del Toyo y Gobernación y Alcaldía asumen la responsabilidad", expresó Gutiérrez.

Hasta el expresidente Álvaro Uribe Vélez intercedió en la puja y pidió a través de su cuenta en X un consenso entre los dos mandatarios. Dijo que "por favor, estamos ante dos realidades: necesidades urgentes en materia de seguridad, como lo dice el gobernador, y por otro lado están los contribuyentes muy recargados. Por favor, busquen un acuerdo el gobernador Andrés Julián, el alcalde Federico y los gremios que representan a quienes pagarían la sobretasa".

¿Qué inversiones se harían con el recaudo del nuevo impuesto en Antioquia?

Entre algunas inversiones que se harán con el recaudo de este impuesto está la compra de 31 vehículos militares blindados, 165 motos, 51 camionetas, 66 radios y 51 drones.