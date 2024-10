Epa Colombia reveló problema con el que quedó tras su cirugía: "Me da pena mostrar la cara"

Epa Colombia dio una actualización a sus seguidores sobre la recuperación de sus recientes cirugías estéticas, por las cuales he recibido algunas críticas en redes sociales. La empresaria reveló que los últimos días, aunque avanza positivamente, ha estado preocupada por un problema que, a su parecer, sería un "error" de una de las intervenciones.

¿Qué problema tuvo Epa Colombia luego de sus cirugías?

La influenciadora apareció sin filtros y sin maquillaje en sus historias de Instagram revelando que sigue cuidándose por las cirugías que se realizó en la cara. "Amiga, quiero que mires mi nariz como va. Estaba un poquito preocupada porque imagínate que tenía un huequito más grande que el otro", detalló.

Según Epa Colombia, tras casi dos meses de las intervenciones que se realizó en nariz y mentón, notó que una fosa nasal estaba más grande que la otra lo que le generó preocupación. "No sé si notas que uno está más grande, es un poquito, no mucho", destacó la empresaria mostrando su nariz a la cámara.

A pesar del "error", Daneidy Barrera aseguró que "esta nariz me encantó más, yo sé que tú vas a decir: 'no, me gustaba más la otra'". Agregó que al consultar a los médicos le dijeron que es algo que se resolverá con el tiempo. "Me dijeron que el resultado se ve a los cuatro meses o hasta el año, pero bien".

Por otro lado, Epa Colombia contó que otro problema con el que se ha encontrado tras su cirugías son problemas en la piel. "Amiga, se me brotó mucho la cara con los medicamentos que me tomé durante un mes, casi dos meses. Tengo la cara brotada, me da pena mostrarte mi cara", dijo.

Epa Colombia detalla cómo va su recuperación

A pesar de esos problemas, la famosa señaló sentirse cómoda con la manera en la que avanza su recuperación y que ha estado enfocado en el cuidado. También agregó que no volvería a operarse el mentón, "duele mucho".

"He estado juiciosa, amiga. Recuperándome, voy bien, estoy muy juiciosa", contó la empresaria también mostrando que el implante de cabello que se realizó meses atrás también está avanzando de manera positiva.