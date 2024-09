Así salvaron a 90 soldados nuevos durante atentado en Arauca: "Los metimos por la ventana"

Los soldados que defendieron la base militar de Arauca atacada por el ELN le contaron a Noticias Caracol en vivo cómo sobrevivieron a los 19 cilindros bomba que les lanzaron. Revelaron cómo se protegieron y hasta cómo capturaron a los dos implicados que fueron enviados a la cárcel.

A los que permanecen en el lugar del atentado les basta recorrer el casino, el comando o el alojamiento para revivir entre esos escombros los minutos de horror que vivieron.

El subteniente Jonatan Lara tiene a su cargo la compañía de soldados que solo llevan tres semanas en el Ejército y están en entrenamiento.

“Estamos en la instrucción. Ahorita está algo destrozado”, dijo el subteniente Lara.

La primera decisión del uniformado fue proteger a los soldados que todavía no portan armas y no tienen experiencia en combates por estar en periodo de instrucción.

“Ingresamos a los soldados en un alojamiento, más exactamente en la culata debajo de los catres, los metimos por la ventana. A más de 90 soldados”, sostuvo el uniformado.

Mientras tanto, en la sala de guerra del batallón de artillería había cuatro civiles dando capacitaciones a las tropas. El sargento Espejo estaba en el lugar.

“Estábamos en una conferencia con el Comité Internacional de la Cruz Roja, escuchamos una explosión a lo lejos y no pasaron más de cinco segundos cuando cayó la explosión cerca de nosotros y nos tiramos al piso. Si no hubiera sido por la planta eléctrica, habríamos sido también impactados directamente por la banda”, manifestó el sargento segundo Tiberio Espejo, ametrallador de la Base Puerto Jordán.

Otro soldado que vivió el atentado en Arauca

Del otro lado estaba el soldado Pérez alrededor del casino. Aprovechando que había señal, hablaba con su hermano cuando empezaron las explosiones.

“La primera reacción mía fue salir hacia el alojamiento. Tomé mi ametralladora y escuchamos que estaban disparando en puesto tres. Entonces, cuando vemos que era mi teniente Lara”, afirmó el soldado Carlos Pérez Gallego, ametrallador de la Base Puerto Jordán.

El subteniente Jonatan Lara, comandante del batallón, aseguró que hizo “dos disparos en la parte del piso, yo pensando que los bandidos se iban a ir, los bandidos no se van y me responden. Uno de los bandidos me responde con un fusil, yo me cubro y empezamos a sostener un combate de unos tres o cuatro minutos y algunos soldados se van por la parte de abajo del polígono del batallón y ahí es donde se les da la captura a estos bandidos”.

19 cilindros bomba que les arrebataron a tres de sus mejores hombres. El cuerpo de la tercera víctima, el sargento viceprimero Fabio Andrés Zúñiga, llegó a Popayán en medio de honores militares.

“Vamos a seguir adelante, que este Ejército es muy bonito”, subrayó el soldado Pérez.

