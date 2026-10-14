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Ataque con drones del ELN deja nueve soldados heridos en San José del Palmar, Chocó

Según los reportes preliminares, los uniformados reciben atención médica y están siendo trasladados a la ciudad de Medellín.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Ataque con drones del ELN deja nueve soldados heridos en San José del Palmar, Chocó
Ataque con drones del ELN deja nueve soldados heridos en San José del Palmar, Chocó
Archivo

Las autoridades informaron que al menos nueve soldados del Ejército Nacional resultaron heridos luego de un ataque con drones atribuido al ELN en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Según los reportes preliminares, los uniformados reciben atención médica y están siendo trasladados a la ciudad de Medellín para continuar con su tratamiento, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias exactas de la acción armada y evaluar la situación de seguridad en la zona.

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