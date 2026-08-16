Registran 293 réplicas seis días después del terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto a las 7:34 a.m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, continúa acompañado de actividad sísmica. De acuerdo con la actualización sobre las réplicas, con corte a las 8:00 a.m. de este domingo 16 de agosto, se han registrado 293 movimientos posteriores al sismo principal.

Del total de réplicas identificadas, 20 han tenido magnitudes superiores a 3,0, mientras que dos superaron la magnitud 4,0. Estas cifras corresponden al seguimiento realizado desde la ocurrencia del terremoto principal y permiten establecer el comportamiento de la actividad sísmica posterior al evento registrado el 10 de agosto.

Balance de afectaciones tras el terremoto

Mientras continúa el registro de réplicas, la emergencia ocasionada por el terremoto mantiene un amplio balance de afectaciones. Según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con información del 15 de agosto y corte a las 6:30 p.m., se contabilizan 289 personas fallecidas y 3.937 heridas.



En materia de infraestructura, el consolidado reporta 14.705 viviendas destruidas y 81.536 viviendas averiadas como consecuencia del sismo de magnitud 7,4.



Además, el más reciente informe consolidado de afectaciones en ciudades capitales de Asocapitales, cinco ciudades permanecen en alerta roja tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto: Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia. El consolidado de estas capitales reporta 222 personas fallecidas, 2.139 heridas, 347 desaparecidas y 312 estructuras colapsadas.

Publicidad

Cali concentra la mayor cifra de víctimas mortales, con 111 fallecidos y 1.416 heridos, mientras Pereira registra 95 fallecidos y 270 personas desaparecidas. Quibdó contabiliza nueve fallecidos, 119 heridos y 125 estructuras colapsadas; Manizales reporta seis fallecidos, 211 heridos y 20 estructuras colapsadas, y Armenia registra una persona fallecida, 134 heridas y 55 estructuras colapsadas.

En cuanto a la conectividad aérea, Pereira mantiene una operación restringida, mientras que los aeropuertos de Popayán, Cartago, Manizales, Quibdó, Armenia, Cali y Buenaventura operan con normalidad, de acuerdo con la información de Aerocivil.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co