Atentado terrorista en Cesar deja 29 vehículos incinerados y el Eln estaría detrás del ataque

Los habitantes de los municipio de Pelaya y Curumaní, departamento del Cesar, despertaron en la madrugada de este lunes 26 de mayo con cuatro fuertes explosiones que se registraron en un parqueadero de la empresa que se dedica a realizar las obras de mantenimiento vial en la Ruta del Sol. Este ataque habría sido perpetrado por la guerrilla del ELN.

Un video publicado en redes sociales muestra cómo se generó un incendio al interior del parqueadero. Los vehículos y maquinaria amarilla que se utiliza para realizar los trabajos de mantenimiento quedaron calcinados.

La empresa le confirmó a Noticias Caracol que fueron nueve máquinas afectadas, doce volquetas, cuatro camiones y cuatro mezcladoras. Cuatro vehículos fueron incinerados en medio de la vía cuando estaban en labores de mantenimiento y los otros carros fueron incendiados al interior del parqueadero donde la concesionaria los mantenía y disponía de ellos para realizar sus labores.

El director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana, confirmó que el grupo criminal responsable de cometer este atentado terrorista es el Eln.

Tropas de la Décima Brigada del Ejército Nacional hacen presencia en la zona para atender la situación, prestando, acordonando el área y asegurándose de que no se haya registrado o haya presencia de más explosivos en la zona que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos que transitan por ese sector.

Las autoridades aseguraron que este crimen pudo estar relacionado con una extorsión por parte del Eln de la cual fue víctima la empresa involucrada, que se habría negado a entregar dinero. De esta manera, el grupo guerrillero habría actuado violentamente en contra de las propiedades de la compañía.

"No puede haber desarrollo sin presencia estatal": empresa afectada

La concesión Autopista del Río Grande, a través de un comunicado, denunció el atentado: “Hacia las 2:40 a. m., un grupo armado perpetró un atentado violento, sistemático y premeditado, que pone en riesgo la continuidad de la Troncal del Magdalena 2, una de las obras más estratégicas para la conectividad y el desarrollo económico del país”.

Según la empresa, los agresores irrumpieron violentamente en las instalaciones, causando incendios y destruyendo más de 33 equipos, maquinaria y vehículos esenciales para el desarrollo del proyecto de infraestructura. Además, retuvieron y atacaron brutalmente a dos miembros del personal de seguridad, poniendo en grave peligro sus vidas. Este acto criminal no solo compromete la ejecución del proyecto, sino que también atenta contra la integridad del equipo humano que trabaja diariamente por el progreso de la región.

La compañía agregó que “desde la concesión Autopista del Río Grande y sus socios KMA Construcciones y Grupo Ortiz, condenamos enérgicamente este acto criminal y expresamos toda nuestra solidaridad con los colaboradores y contratistas que vivieron estos hechos atroces. Este ataque no solo representa una agresión directa contra los bienes del proyecto. Es, sobre todo, una amenaza abierta al desarrollo de la región, a la estabilidad laboral de cientos de familias y a la misma institucionalidad. La Troncal del Magdalena 2 le devuelve la esperanza a una vía que durante años estuvo abandonada, y que hoy tiene la posibilidad de convertirse en un motor de progreso para los amigos. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los atentados más graves contra un proyecto de infraestructura vial en la historia reciente del país”.

Finalmente, la empresa le envió un mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro. “Al Gobierno Nacional le exigimos presencia real y efectiva del Estado en el territorio, una respuesta inmediata, articulada y contundente frente a este crimen, y garantías concretas para salvar la vida de quienes hagan posible esta obra y asegurar su continuidad. No puede haber infraestructura sin garantías de seguridad. No puede haber desarrollo sin presencia estatal. Y no puede haber silencio institucional frente a hechos que rayan con el terrorismo”, puntualizó.

