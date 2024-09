Aumenta la tasa de "Ninis" en el país: Colombia está entre los primeros países

En el país, preocupa el aumento en la tasa de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, es decir los denominados "ninis". Según un informe de la OCDE, Colombia está entre los primeros países donde quienes culminan su bachillerato se quedan sin estudiar o sin empleo principalmente por falta de oportunidades.

Miguel Contreras, joven sin trabajo cuenta que: “A veces no se dan, a veces ahí le mandan a uno mucho papeleo para poder entrar, entonces eso es lo difícil”.

Este ha sido el constante panorama que ha vivido Miguel luego de salir del colegio hace 3 años, sin la posibilidad de estudiar o trabajar formalmente. A sus 22 años, llegó a la capital hace algunos días desde el departamento del Tolima empeñado en que su situación mejore.

“Comencé a buscar trabajo como vigilancia me dieron la oportunidad aquí en Bogotá y no se dieron las cosas me tocó volverme y otra vez estoy acá buscando la oportunidad de poder trabajar y eso", aseguró Contreras.

Su sueño, estudiar gastronomía, sin embargo, la falta de recursos para ingresar a un instituto no le ha permitido realizarlo.

“Mi familia no es que digamos así de recursos buenos y eso pero me tocó salir adelante así solo”, añadió.

Existe preocupación por incremento de los "Ninis"

Para cientos de jóvenes, esta situación no es diferente. Según el último informe de la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE, durante el 2023 incrementó la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan paso de 24.9 en 2016 a 27.3% el año pasado.

Gloria Bernal, directora del laboratorio de economía de la educación de la Universidad Javeriana, añadió: "Se animen a estudiar a trabajar porque de otro modo vamos a tener también unas consecuencias importantes en términos económicos nuevamente".

Colombia junto a Turquía, Costa Rica, Estonia, Perú y Dinamarca, son los piases donde hay un aumento de jóvenes en esa condición.

Andrés García, decano facultad economía de la Universidad del Rosario añadió: "Se deben buena medida a un mercado laboral en el cual tenemos altas tasas de desempleo de informalidad es decir una capacidad de absorción relativamente baja donde los jóvenes tienen barreras importantes como la experiencia".

Los jóvenes tienen unas razones claras de lo que les impide alcanzar el desarrollo personal que buscan. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que hay posibilidad de empleo en todo el país.

Luz Dana Leal, directora de empleo y trabajo del Sena, explicó: "La agencia pública de empleo tenemos 20.000 vacantes para todo el país donde los jóvenes pueden participar".

Expertos piden al gobierno nacional que genere acciones más efectivas para que las barreras de acceso a la educación o el trabajo para los jóvenes disminuyen.