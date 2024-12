Abogado de Sotelo niega que su cliente haya querido acabar con la vida de Juan Felipe Rincón

Andrés Camilo Sotelo Torres, sospechoso de haber asesinado a Juan Felipe Rincón , hijo del inspector general de la Policía, William Rincón, fue dejado en libertad por un juez, quien argumentó que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que el joven había accionado el arma con la que falleció la víctima en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Noticias Caracol en vivo habló con el abogado de Sotelo, Saúl León, y explicó en qué se basó la decisión del juez y lo que dijo el togado sobre el otro sospechoso de haber ultimado a Juan Felipe: su escolta, identificado como el patrullero Sergio Rico, pues el jurista recalcó que el arma que tenía Sotelo “se asemeja a una de verdad, pero, ¿cuál es la diferencia? Que la ojiva no sale y contiene un balín 4.5 mm, pero aquí no se encontró vainillas referentes a esa arma. Pero aquí lo que es contundente es que esa arma no era apta para disparar”, pero, que en el caso de Rico, era la única apta para accionarse.

“No hay posibilidad de que mi cliente haya disparado un arma de fuego”: abogado

El abogado León enfatizó en que “el juez, luego de analizar todo el caudal probatorio que la Fiscalía General de la Nación entregó, pues, a partir de esas mismas pruebas, pues desestimó la necesidad de poner una medida de aseguramiento por cuanto carecía de soporte. Son varios los testigos que han señalado de forma directa e indirecta que fue el escolta que presuntamente disparó y acabó con la vida del joven”.

Aunque hay varios detalles sobre el caso que aún siguen siendo todo un misterio y que, por el curso de la investigación, deben permanecer privados, el abogado León recalcó que “si bien es cierto, debo decir que yo soy el defensor de Andrés Camilo Sotelo, a mí me interesa como profesional del Derecho, en un caso tan importante y de tanta trascendencia, que se conozca la verdad y que se haga justicia. Es decir, aquí no estamos buscando encubrir absolutamente a nadie, simplemente tampoco podemos avalar que se judicialice a una persona que es inocente del disparo que le quitó la vida al joven”.

Sobre lo que ha dicho la familia de Juan Felipe Rincón, respecto a que citaron al joven en el sur de Bogotá para presuntamente quitarle la vida, el abogado cree que esa afirmación “carece de toda lógica”, pues “¿van a citar a un joven para quitarle la vida con un arma de gas? Considero que no, pues no es letal. Considero que este es un episodio, y lo digo con una opinión ajena a mi rol y ajena a lo que conozco, un episodio más de justicia por mano propia que se salió de control y esa justicia por mano propia no era que quisieran quitarle la vida, no, (sino) las populares, vulgares y mal llamadas paloterapia que cogen a una persona y la golpean”.

“Hay una falencia de fondo”: abogado de Andrés Camilo Sotelo

En medio del análisis del caso, Saúl León reflexionó sobre que “hoy el mundo de las redes sociales se presta para muchas cosas que terminan en estas tragedias. Debo decir que todos tenemos un deber de autoprotección, de verificar con quién chateamos, a quién le escribimos, si es mayor o menor de edad, y también verificar a dónde concurrimos”.

El togado considera que “hay también falencias del cuerpo de protección. Ni más faltaba querer inmiscuir en las competencias de la Policía Nacional, pero si es el hombre de protección (el patrullero Sergio Rico), no se trata de llegar al lugar de los hechos a disparar cuando ya el hombre llega allí. Es el (preguntarle) ¿por qué usted se va a desplazar?, ¿qué barrio es?, ¿con quién va a hablar?, ¿usted no considera que es un sector peligroso en la ciudad? Es decir, aquí hay una falencia de fondo que también las autoridades competentes deben determinar”.

