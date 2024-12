Estos son los nuevos videos del asesinato de Juan Felipe Rincón, que juez rechazó: ¿por qué?

En las últimas horas, un juez le otorgó la libertad a Andrés Camilo Sotelo, uno de los sospechosos de la muerte deJuan Felipe Rincón , hijo del inspector general de la Policía, William Rincón. Para el juez, la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar la responsabilidad del sujeto en la muerte del joven de 21 años.

Se conoció que la comunidad del barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá -lugar donde ocurrió el homicidio de Juan Felipe-, grabó varios videos, desde diferentes ángulos, de la riña en la que se vio involucrado el hijo del general Rincón, esto luego de que familiares de una menor de edad (con la que presuntamente hablaba a través de redes sociales) lo acorralara cerca a un parque.

En los videos se ve a Juan Felipe Rincón recibir golpes en la cabeza y el rostro, y patadas en la espalda y las piernas. Además, su escolta, Sergio Rico, aparece caminando con un arma de fuego, que se supone hacía parte de su dotación.

Incluso, hay otro video en el que se ve a las personas que golpearon a Juan Felipe irse del lugar, esto luego de que el joven recibió un disparo en la altura del tórax que, según Medicina Legal, fue el que le causó la muerte. En ese momento se enfoca a Rico, quien intentaba verificar si su protegido seguía con vida.

Todos estos clips fueron rechazados por el juez de garantías que lleva el caso argumentando que fueron presentados de manera extemporánea.

¿Por qué dejaron en libertad a Andrés Camilo Sotelo?

Asimismo, el juez manifestó que la Fiscalía presentó su teoría del caso, pero que no pudo demostrar la responsabilidad de Sotelo en el crimen de Juan Felipe Rincón.

Incluso, entre las pruebas que tuvo en cuenta el juez para otorgarle la libertad a André Camilo Sotelo Torres estuvieron las armas de fuego encontradas en la escena del crimen y la necropsia del joven de 21 años, entre otros.

En primer lugar, el juez destacó que solo el arma del escolta Sergio Rico era apta para disparar, ya que debido a los exámenes periciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se evidenció que el arma entregada por la hermana de Sotelo no era apta para disparar debido a que se trataba de un arma traumática que no podía causarle la muerte a Juan Felipe, el pasado 24 de noviembre.

El juez de garantía de Paloquemao explicó que el arma que tenía Sotelo en la mano “se asemeja a una de verdad, pero, ¿cuál es la diferencia? Que la ojiva no sale y contiene un balín 4.5 mm, pero aquí no se encontró vainillas referentes a esa arma. Pero aquí lo que es contundente es que esa arma no era apta para disparar”.

Adicionalmente, el juez 76 de garantías llamó la atención frente a los registros de las armas de fuego en las bases de datos donde están inscritas todas las armas legales en el país. Cuestionó por qué el arma del escolta, perteneciente a la Policía Nacional, no se encontraba en los registros.

Tuvo en cuenta video conocido por Noticias Caracol

De igual manera, tuvo en cuenta el primer video que se conoció sobre la riña en la que Andrés Sotelo golpeaba a Juan Felipe Rincón. Además, en las imágenes se evidencia la actitud del escolta al momento de la riña.

Para el juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para demostrar que fue Andrés Camilo Sotelo la persona que disparó el arma que acabó con la vida de Rincón.

Pese a que se le otorgó la libertad a Andrés Sotelo, el joven continuará vinculado al proceso.

