Asesinato de Juan Felipe Rincón: esto es lo último que se sabe sobre la testigo clave en el caso

El 24 de noviembre de 2024 ocurrió el asesinato de Juan Felipe Rincón , quien era hijo del inspector de la Policía Nacional, el general William Rincón. Los hechos ocurrieron en el barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. Han transcurrido cerca de tres meses de su muerte y aún no se ha judicializado a nadie por este crimen.

Incluso, el capturado por el homicidio del joven de 21 años,Andrés Camilo Sotelo , fue dejado en libertad debido a que, según el juez 76 de garantías, no había los elementos probatorios suficientes para culparlo.

(Lea además: Lo nuevo en caso Juan Felipe Rincón: víctimas denuncian que principal testigo desapareció )

¿Testigo clave del caso Juan Felipe Rincón desapareció?

El representante judicial del general William Rincón, Juan Felipe Criollo Figueroa, dio a conocer que la testigo clave en el caso de Juan Felipe Rincón habría desaparecido. Este caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Publicidad

En conversación con Noticias Caracol en vivo, Criollo contó que la testigo clave “es una de las menores implicadas en el homicidio. Aquí se ha hablado de que existieron o que participaron dos menores de edad en esta situación y una de ellas es la que han catalogado o se ha conocido como ‘la niña de 15 años’”.

El abogado de la familia Rincón añadió que “esta menor se contactó con nosotros desde el año pasado, nos envió unos mensajes, nos envió un video donde manifestaba su intención de manera libre y voluntaria de contar toda la verdad alrededor del homicidio del joven Rincón”. Al parecer ella quería hablar de “un posible entrampamiento en contra de este joven y que ella estaba dispuesta a contárselo a las autoridades; sin embargo, también manifestó que temía por su vida y que estaba sufriendo de amenazas”.

La mujer manifestó que a su hijo le tendieron una trampa - Noticias Caracol

Publicidad

El abogado Criollo indicó que esta información se le presentó a la Fiscalía el pasado 23 de diciembre y se pidió que escuchara la entrevista de la menor y que le brindara medidas de seguridad. “A pesar de esas solicitudes, la Fiscalía no practicó esas diligencias y, consecuencia de ella, tuvimos conocimiento de que la menor escapó el 27 de enero de un centro, en el cual ella estaba custodiada por ser presuntamente víctima o estar pues inmersa en estos hechos. Entonces, es así cómo la Fiscalía no tomó la entrevista, no recaudó los elementos de conocimiento y no pudimos conocer esa información”.

¿Qué había dicho la menor de edad sobre este hecho en el pasado?

El abogado trajo a colación que “esta menor ya había rendido una diligencia de entrevista dentro del proceso y ella había manifestado que el día que rindió esa entrevista, que fue el día siguiente del homicidio (es decir el 25 de noviembre), una mujer, Catherin Sotelo, le había solicitado que se inculpara por los hechos y que a cambio de ello le iba a costear, digamos, lo que fuera a valer su permanencia en un centro de reclusión”. Además, la menor les manifestó que Juan Felipe Rincón iba a ser víctima de una extorsión cuando llegara al barrio Quiroga.

El letrado informó que el 27 de enero, justo cuando la joven desapareció, con ellos se contactó un investigador para concertar la entrevista con la menor de edad y “ahí es donde nos manifiestan que ese mismo día, en horas de la mañana, la niña salió a una cita médica al centro clínico de Chapinero y ahí perdieron el rastro y desapareció ella”.

Además, puntualizó que Juan Felipe Rincón y la menor de edad no mantenían una relación sentimental como se había dado a conocer previamente. “Eso no es cierto, ellos se conocen el día antes de los hechos. La joven pernota en la casa del joven Juan Felipe y, el día 24 -que es el día del deceso-, ella es quien lo conduce y lo lleva hasta el barrio Quiroga. Entonces, en el momento de los disparos, en el momento de la situación y en los momentos previos a los mismos, ella estuvo presente”.

Publicidad

(Lea además: Mamá de Juan Felipe Rincón reacciona al nuevo giro en el caso: "Necesitamos que Colombia reaccione" )