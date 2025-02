Mamá de Juan Felipe Rincón reacciona al nuevo giro en el caso: "Necesitamos que Colombia reaccione"

La mamá de Juan Felipe Rincón -hijo del inspector de la Policía William Rincón que fue asesinado en confusos hechos en Bogotá- reaccionó a la carta que envió la defensa de la familia en la que se denuncian irregularidades en el caso.

El abogado Juan Felipe Criollo, defensor de la familia Rincón, envió un documento a la Fiscalía afirmando que no aparecía una de las principales testigos del caso: la menor de edad que, para el momento del crimen, estaba acompañando al joven en el barrio Quiroga, al sur de la capital.

“El 23 de diciembre de 2024, la persona que se contactó con el suscrito le envió a un investigador de la representación de víctimas un video grabado por la menor S.V.B. en el que indicaba que Juan Felipe Rincón Morales había sido víctima de un supuesto plan para extorsionarlo, que ella había sido instrumentalizada para ello y que necesitaba protección para su familia, pues iba a contar quienes habían sido los participes de dicho plan y la forma en que se ejecutó el mismo”, señaló el documento.



Madre de Juan Felipe Rincón reacciona a la denuncia

Tras la denuncia, la madre del joven, Dina Morales, publicó en su cuenta de TikTok la nota de Noticias Caracol sobre el documento expedido por el abogado, y escribió lo siguiente: “Necesitamos que Colombia, reaccione y que busquemos que la justicia sea cada día transparente”.

Morales, en una entrevista para Noticias Caracol en vivo del pasado 28 de noviembre, aseguró que "no tenía conocimiento" de que su hijo, de 21 años, salía con la menor.

“Yo no estoy justificando que mi hijo lo haga, pero si mi hijo salió con esta chica de 16 años, siendo menor de edad, ¿dónde estaban sus padres? ¿Cómo una niña de 16 años, si tiene valores, principios, se va a quedar por fuera de su casa y sus papás no le van a decir nada si supuestamente dicen que llevaban tres meses de relación? ¿Por qué vamos a juzgar algo que hizo mi hijo? ¿Dónde están los padres? Porque si yo tengo una niña, una hija de 15 años no se me queda por fuera", afirmó en su momento.

Dijo, además, que sabía de una cuenta de Facebook en la que estarían suplantando a Juan Felipe: “Él me envió una foto donde una vez alguien se estaba haciendo pasar por él. Un tal Juan Gastelbondo. Entonces, él me dijo: ‘mamá, este imbécil se está haciendo pasar por mí con mis fotos’”.



La denuncia del abogado de familia de Juan Felipe Rincón

Criollo aseguró que envío la petición formal para entrevistar a S.V.B., quien estaba en un centro para menores. No obstante, la defensa añadió que por la inacción de la Fiscalía, se procedió -a través de investigadores privados- a realizar ese procedimiento, el cual requería de permisos especiales.

Durante el proceso para adquirir dichos permisos se evidenció que "la menor se encontraba en peligro por haber sido sujeto de amenazas y que esta quería contar la verdad de lo sucedido, pero necesitaba protección por parte de las autoridades”.

Investigaciones del abogado de la familia Rincón - Noticias Caracol

Para el 28 de enero, los investigadores de la representación de víctimas manifestaron que, a pesar de haber adelantado las diligencias necesarias y tener los permisos necesarios, el centro de menores les notificó que, desde el 27 de enero, se desconoce el paradero de la menor.

Según el documento, haciendo referencia a la respuesta del centro de menores, la joven salió de las instalaciones a una cita médica, en donde, durante el transcurso se escapó.

Por su parte, la Fiscalía respondió lo siguiente: “La menor de edad estaba a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Permanecía en un centro de atención integral de esa entidad, ubicado en Bogotá, del cual se evadió”.

El crimen todavía está bajo investigación, pues no es claro todavía quién disparó el arma que acabó con la vida de Rincón.

Incluso, uno de los principales señalados del homicidio es Andrés Camilo Sotelo, familiar de la menor con quien estaba Rincón. No obstante, un juez lo dejó en libertad al considerar que la construcción de inferencia presentada por la Fiscalía “no es suficiente para que se imponga una medida de aseguramiento”; sin embargo, seguirá en la lupa de las autoridades investigativas.

Laura Valentina Mercado

NOTICIAS CARACOL