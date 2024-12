Caen 'Las Cariñosas' en Bogotá, dos mujeres muy peligrosas que casi acaban con un conductor

Delincuentes conocidas como 'Las Cariñosas', las cuales engañaron a un conductor de aplicación y le propinaron múltiples heridas que casi acaban con su vida, fueron detenidas por las autoridades. La madre del afectado relató los dramáticos momentos que ha vivido el hombre durante su proceso de recuperación.

Según la familia de la víctima de 'Las Cariñosas', estas mujeres se ganaron la confianza del conductor y le solicitaron llevarlas Quiba, zona rural de Ciudad Bolívar, al sur de la capital colombiana.

Una vez lo llevaron a la zona, las señaladas delincuentes lo habrían amarrado, golpeado y agredieron varias veces con un arma blanca. El hombre quedó con 14 lesiones en la cabeza.

"Me pega en el lado derecho y me apaga el carro. Reaccionó y ya después me pegan por el lado izquierdo, por la ventana... me amarran las manos atrás, me envuelven toda la cabeza y las piernas", contó con voz entrecortada el afectado.

Tras agredirlo, 'Las Cariñosas' huyeron en el vehículo del conductor, dejándolo malherido. Como pudo, el hombre buscó ayuda. Afortunadamente, la Policía logró la captura de las presuntas agresoras y fueron enviadas a la cárcel por tentativa de homicidio.

Las mujeres identificadas como 'Las Cariñosas' fueron enviadas a prisión. Captura de video Noticias Caracol

Vivo "de milagro"

Doña María, madre del conductor agredido por 'Las Cariñosas', contó a Edward Porras, El Ojo de la Noche, los angustiosos momentos que tuvieron que vivir tras el brutal ataque contra el hombre.

"Para mí fue algo muy impactante, verlo en esa condición y que ya se le iba la vida", comentó la mujer, quien explicó que estas mujeres le causaron heridas a su hijo en la zona del cuello y la cadera, cerca a la columna.

Según ella, los médicos dijeron "era un milagro de Dios que él estuviera vivo". A pesar de las graves lesiones, el conductor se recupera en su hogar.

De momento, se espera que otros dos hombres que estarían involucradas en el caso sean detenidos.

