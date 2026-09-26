Decían revisar cámaras de seguridad para robar casas: capturan falsos agentes de la SIJIN en Bogotá

En un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia luego de ser señaladas por la comunidad de hacerse pasar por falsos funcionarios de la SIJIN o de la DIJIN. El operativo estuvo a cargo de los uniformados del CAI Venecia, quienes reaccionaron tras recibir avisos sobre la presencia de sospechosos en el sector.

El grupo delictivo estaba conformado por tres hombres y una mujer. Las detenciones se lograron gracias a las denuncias enviadas por los ciudadanos a través de las redes de participación cívica, específicamente en los grupos de mensajería instantánea de WhatsApp denominados 'Zonas Seguras'. Esta comunicación inmediata entre vecinos y patrullas permitió activar la búsqueda antes de que se concretaran robos a residencias bajo la modalidad de suplantación de autoridad.

La excusa de las cámaras de seguridad para ganar la confianza

El método presuntamente utilizado por señalados buscaba vulnerar la tranquilidad de los hogares bogotanos mediante engaños. Los tres hombres y la mujer al parecer abordaban los inmuebles identificándose falsamente como policías judiciales. Con el fin de lograr que les abrieran las puertas, aseguraban que necesitaban ingresar a las viviendas para revisar los videos de las cámaras de seguridad.



La excusa usada ante las familias consistía en afirmar que estaban rastreando un supuesto vehículo reportado como hurtado en la zona. Con este argumento pretendían ganarse la confianza de los residentes para ingresar a las casas y, una vez adentro, cometer hurtos mediante la intimidación. Sin embargo, la actitud de los falsos funcionarios despertó sospechas entre los vecinos, quienes no les permitieron el acceso y alertaron a las autoridades.

¡Se les cayó la fachada!



La Policía capturó a cuatro personas que se hacían pasar por agentes de la #SIJIN para ingresar a viviendas en #Tunjuelito. La alerta ciudadana fue clave para frustrar su plan.



En el vehículo llevaban 2 armas de fuego, munición y un arma cortopunzante. pic.twitter.com/rcNxZBFHQX — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 24, 2026

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Así fue la persecución de 20 minutos y su captura

Tras recibir las características del vehículo en el que se desplazaban los sospechosos, las patrullas del cuadrante activaron de inmediato un plan de búsqueda y seguimiento. El rastreo del vehículo por las vías de la localidad se prolongó durante 20 minutos.

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La persecución terminó cuando los agentes le cerraron el paso y lo interceptaron en el barrio Nuevo Muzú. Al abordar el vehículo, los uniformados obligaron a descender a los tres hombres y a la mujer para realizar la inspección correspondiente. Durante el registro del carro, los policías hallaron ocultas en la parte delantera dos armas de fuego, un arma cortopunzante, munición de diversos calibres y tres teléfonos celulares. Con estos elementos, según las autoridades, se pretendían cometer asaltos simulando procedimientos oficiales.

El teniente coronel Julián Cetina, comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, entregó el reporte oficial sobre la captura de los sospechosos y la incautación del armamento:

“La Policía Nacional a través de los uniformados adscritos al CAI Venecia de la localidad de Tunjuelito lograron la captura en flagrancia de cuatro personas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Gracias a la denuncia de la comunidad que alertó a las patrullas de vigilancia a través de los grupos de mensajería instantánea sobre la presencia de personas sospechosas quienes al parecer se estaban haciendo pasar por falsos funcionarios de policía judicial”, afirmó en un video.

Asimismo, el teniente coronel Cetina habló del registro al vehículo interceptado: “Se iniciaron las labores de búsqueda del automóvil en el que se transportaban y tras 20 minutos de seguimiento se logró ubicar el vehículo en el barrio Nuevo Muzú. Al interceptarlo hallaron en su interior tres hombres y una mujer. Tras una revisión minuciosa del automotor hallaron ocultas en la parte delantera, dos armas de fuego, un arma cortopunzante, munición y tres celulares. Los capturados, elementos incautados y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.

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Judicialización de los capturados en Tunjuelito

Posterior a la captura en el barrio Nuevo Muzú, los cuatro detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, las dos armas de fuego, el arma cortopunzante, la munición, los tres celulares y el vehículo inmovilizado quedaron bajo custodia oficial como evidencia.

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Los tres hombres y la mujer enfrentan audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Las autoridades continúan evaluando si este grupo estaría relacionado con otros robos a viviendas cometidos bajo la misma modalidad en la capital del país.