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Explosión en laboratorio en la localidad de Los Mártires dejó al menos tres personas heridas

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que la emergencia ya fue controlada y que se activaron los protocolos correspondientes para atender a las personas afectadas y verificar las condiciones del lugar.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Explosión en laboratorio en la localidad de Los Mártires dejó al menos tres personas heridas
Explosión en laboratorio en la localidad de Los Mártires -
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Una explosión registrada al interior de un laboratorio en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, dejó al menos tres personas heridas, según información entregada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. La emergencia ocurrió en inmediaciones de la carrera 19A con calle 4A y generó la intervención de los organismos de atención.

De acuerdo con Bomberos Bogotá, la explosión estuvo relacionada con aire comprimido dentro del laboratorio. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar los riesgos asociados al incidente y brindar atención a las personas afectadas.

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Como consecuencia de la emergencia, tres personas recibieron atención prehospitalaria en el lugar. Según la información suministrada por Bomberos, los afectados presentaban aparente dificultad para respirar.

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Después de recibir la atención inicial, las tres personas fueron entregadas a la Secretaría Distrital de Salud para continuar con el proceso correspondiente. Hasta el momento, la información disponible no establece la gravedad de las lesiones ni entrega detalles adicionales sobre el estado de salud de las personas afectadas.

Además de atender a las personas afectadas y controlar los riesgos derivados de la explosión, las autoridades activaron el apoyo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

La activación se realizó debido a una posible afectación estructural en el lugar donde ocurrió el incidente. El área fue asegurada mientras avanzaban las labores de atención y verificación de las condiciones del inmueble.

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Bomberos señaló que la situación fue controlada y que los riesgos asociados a la explosión fueron atendidos por los equipos desplazados al sector.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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Localidad Los Mártires

Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

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