Yamid Amat está “respondiendo satisfactoriamente a su tratamiento”, informa su familia

El hijo de Yamid Amat, Yamid Amat Serna, informó a través de sus redes sociales que su padre está evolucionando favorablemente tras ser hospitalizado en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, el pasado 21 de septiembre, donde se encontraba en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, según lo reportado por su familia, el renombrado periodista colombiano “continúa recibiendo atención en piso de hospitalización y respondiendo satisfactoriamente a su tratamiento”.



Asimismo, agradeció “por tantas expresiones de afecto” y sostuvo que “la fuerza del cariño manifiesta en los múltiples mensajes solidarios, han sido aliento y soporte cierto”.



¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Yamid Amat?

La Fundación Santa Fe informó inicialmente que el director de noticias había “requerido manejo integral y multidisciplinario”, sin brindar detalles adicionales sobre la condición que llevó a su hospitalización ni sobre el tratamiento específico que está recibiendo. Sin embargo, se sabe que padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc).

Por ahora, el hijo de Yamid Amat indicó que “la salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas gracias a las acciones médicas y cuidados recibidos de manera incansable por parte del extraordinario equipo médico y de enfermería de la Fundación Santa Fe. Continúa recibiendo atención en piso de hospitalización y respondiendo satisfactoriamente a su tratamiento. Avanzamos paso a paso. En nombre de la familia, gracias de corazón”.



La carrera profesional de ‘El Maestro’

Llamado así por decenas de periodistas que se formaron bajo la dirección del experimentado reportero de 84 años, quien fue el primer director de Noticias Caracol, en el año 1998, cuando este informativo se llamaba Caracol Noticias. Además, estuvo al frente del Noticiero CM&, que estuvo al aire hasta el año 2024.

Fue el primer periodista colombiano en anunciar, en 1982, que Gabriel García Márquez había ganado el Nobel de Literatura por su obra ‘Cien años de soledad’, y ha cubierto hechos históricos como la toma y retoma del Palacio de Justicia y la avalancha de Armero. (Lea también: Así se despidió Daniela Pachón de Noticias Caracol tras 10 años acompañándonos: "Cierro una etapa")



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL