Grave accidente en Bogotá: choque entre bus del SITP y motocicleta deja joven muerta

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes 25 de septiembre en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, donde un choque entre un bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y una motocicleta dejó como saldo la muerte de una joven. El accidente ha generado importantes afectaciones en la movilidad y un prolongado represamiento vehicular en el sector.



Accidente en Bogotá dejó motociclista muerta

De acuerdo con la información preliminar reportada por las autoridades de tránsito, el siniestro vial ocurrió en la calle 34 con carrera 19, en sentido occidente-oriente. El hecho involucró a un bus zonal del SITP y a una motocicleta que se movilizaba por este corredor de la capital. Tras conocerse la emergencia, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que se trató de un siniestro vial con víctima fatal en la localidad de Teusaquillo. Según el reporte oficial, unidades de tránsito y personal de criminalística fueron desplazados al lugar para adelantar las labores de inspección y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

#GestiónDelTráfico | Unidad de criminalística realiza labores de reconocimiento.@TransitoBta y @SectorMovilidad apoyan el desvío del tráfico en la zona.



✅ Flujo vehicular bajo. https://t.co/E1AkbWccLP pic.twitter.com/5mhurp1yW8 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 25, 2026

La víctima sería una mujer joven que se desplazaba en la motocicleta. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades trabajan en la identificación plena de la persona fallecida y en la recolección de evidencias que permitan reconstruir la dinámica del choque. La presencia de los organismos de emergencia y de los investigadores de criminalística obligó a restringir el paso en el punto del accidente, situación que repercutió en la movilidad de quienes se dirigían hacia el oriente de la ciudad durante las primeras horas de la mañana. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos buscar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de la vía, ya que la normalización del tránsito dependerá de la culminación de los procedimientos de inspección técnica y levantamiento correspondientes.



Otro accidente en Bogotá hoy

Este no fue el único accidente grave reportado durante la jornada en Bogotá. En la localidad de Fontibón, las autoridades atendieron otro siniestro vial ocurrido en la avenida El Dorado con carrera 75, en sentido oriente-occidente, donde se vieron involucrados un tractocamión y una motocicleta. Al sitio fueron enviadas unidades de Tránsito de Bogotá y una ambulancia para atender la emergencia y coordinar las labores correspondientes mientras avanzaba la atención del caso.

ÁNGELA URREA PARRA

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