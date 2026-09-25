Hombre en Bogotá habría mantenido secuestrada y sometida a abusos a su pareja durante 9 días

La Policía de Bogotá informó en las últimas horas sobre la captura de un hombre señalado de secuestrar y agredir a su pareja sentimental durante nueve días en una vivienda de la localidad de Kennedy. Las autoridades reportaron el hecho luego de que la mujer ingresara por urgencias a un hospital del sur de la ciudad y manifestara haber permanecido retenida.

De acuerdo con la información entregada a la Policía por la víctima, durante nueve días permaneció secuestrada y sometida a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica por parte del detenido. Con el agresor, indicó la mujer, mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año, pero no vivían juntos.



“Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía Local de la URI de Kennedy, adelantaron las labores investigativas que permitieron ubicar al presunto responsable y obtener una orden de captura en su contra. Durante la investigación, se estableció que el presunto responsable permanecía de forma constante en el inmueble donde ocurrieron los hechos. Por esta razón, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías una orden de registro y allanamiento con fines de captura y recolección de evidencia física”, indicó el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La captura del señalado agresor se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2026, con la participación de investigadores de la SIJIN y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes hicieron efectiva la captura de este hombre. Además, indicó la institución, se “incautaron elementos de interés para el desarrollo de la investigación”.



Finalmente, el hombre detenido en Bogotá fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. El juez legalizó la captura del presunto secuestrador.



¡Nueve días de terror llegaron a su fin!



En #Kennedy, la #SIJIN capturó a un hombre señalado de secuestrar y agredir a su pareja durante nueve días. Tras la denuncia y una ardua investigación, fue ubicado y puesto a disposición de la @FiscaliaCol. pic.twitter.com/34aCNN5lDu — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 25, 2026

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¿Cómo denunciar violencia de género?

La denuncia por violencia de género en Colombia es un mecanismo que permite a las víctimas buscar protección, acceder a la justicia y evitar que las agresiones continúen. Este tipo de violencia puede manifestarse de distintas formas, incluyendo agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas o patrimoniales, y puede ocurrir tanto en el ámbito familiar como fuera de él.

Cuando una persona es víctima de violencia de género, puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, las Comisarías de Familia, las inspecciones de Policía o las estaciones de Policía. También es posible solicitar orientación y atención inmediata a través de las líneas de emergencia habilitadas por las autoridades nacionales y locales.

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Para interponer la denuncia, la víctima debe relatar los hechos de la manera más detallada posible, indicando cuándo ocurrieron, dónde sucedieron, quién fue el presunto agresor y qué consecuencias tuvo la agresión. Aunque no es obligatorio presentar pruebas al momento de denunciar, pueden resultar útiles elementos como fotografías, mensajes de texto, grabaciones, conversaciones en redes sociales, certificados médicos o testimonios de testigos.

Una vez recibida la denuncia, las autoridades evalúan el nivel de riesgo y pueden adoptar medidas de protección de manera inmediata. Entre ellas se encuentran las órdenes de alejamiento, la prohibición de contacto por parte del agresor, la salida del agresor de la vivienda compartida, el acompañamiento policial y el acceso a servicios de atención especializada.

Además de la protección judicial, la víctima tiene derecho a recibir atención médica, apoyo psicológico y orientación jurídica gratuita. Las entidades encargadas deben garantizar un trato digno, confidencial y libre de discriminación durante todo el proceso.

Denunciar la violencia de género es una herramienta fundamental para proteger la integridad y los derechos de las víctimas. También contribuye a prevenir nuevas agresiones, promover la intervención oportuna de las autoridades y fortalecer la lucha contra las diferentes formas de violencia que afectan a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad en Colombia.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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