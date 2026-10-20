"El delito de ser negro": madre de Donovan Balanta sobre crimen de su hijo

En Bogotá fueron capturados cuatro policías señalados de participar en la muerte de Donovan Balanta, quien perdió la vida tras recibir varios golpes y descargas eléctricas con taser. La Fiscalía General de la Nación imputará a estos uniformados por los delitos de homicidio y tortura, ambos agravados. Las autoridades buscan a otro uniformado.

"El delito de ser negro": madre de Donovan Balanta

El Ojo de la noche, de Noticias Caracol, habló con la Marelyn Paz, mamá de Donovan, y dijo que los policías que habrían asesinado a su hijo “se ensañaron. Yo no me explico el motivo por el cual ellos hicieron eso. No se haya motivos para eso. Ni a un criminal se le hace eso. El que cogió el presidente allá en San Andrés o en Cartagena es un asesino y a él no lo estropearon, a él no le hicieron nada. ¿Y por qué a mi hijo? Él no había hecho nada, absolutamente nada. Simplemente llegó ahí donde estaban los criminales esos, porque no se pueden llamar policías. Eso fue todo el delito de ser negro porque pues les ha dado por atacar a los afrocolombianos”.

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Agregó la mamá de Donovan que “mi hijo no murió; a mi hijo me lo mataron de una manera inhumana”.



Medicina Legal reveló causa de la muerte de Donovan Balanta

Según Medicina Legal, Donovan Balanta murió producto de una arritmia cardiaca por descargas eléctricas. Además, se documentó que presentaba quemaduras y otras lesiones en el cuerpo. Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial, señaló que a Donovan “se le aplicó un taser. Había tres taser, dos fueron activados y a la víctimas se le colocó en varias oportunidades el taser tanto al momento de su aprehensión como estando dentro de la estación de Policía, situación que generó el fallecimiento de esta persona”.



Un mes después del crimen de Donovan Balanta, su familia busca justicia y aún llora su partida. Su hijo, un menor de 15 años, quería ser policía y hoy en día, al sentir el vacío por la ausencia de su padre, ve frustrado su sueño. “¿Qué pensará mi sobrino al ver que unos asesinos disfrazados de policías le quitaron la vida a su papá?”, dijo Ana Tovar, hermana de Donovan Balanta.



Finalmente, la madre de Donovan contó que el día del crimen un almuerzo quedó servido en la mesa, el almuerzo que su hijo iba a comer, pero que no pudo disfrutar por culpa de un grupo de uniformados. “Ese día me dijo: ‘madre, espérame yo recojo a Luisa y llegamos y almorzamos. Me quedé esperándolo”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL