Noticias Caracol Localidad de Ciudad Bolívar
Localidad de Ciudad Bolívar
-
Hombre señalado de robar perros para abusarlos en Ciudad Bolívar fue dejado en libertad: ¿por qué?
En video quedó grabado el momento cuando el señalado maltratador se llevó a un perro pastor alemán. La dueña del canino se dio cuenta, lo denunció y cuando la Policía llegó a atender el caso rescató a tres perros.
-
Mamá encontró a su bebé de 2 años sin vida en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá: lo que se sabe
El menor presentaba hematomas en el cuerpo, por lo que las autoridades indagan un presunto caso de violencia intrafamiliar. Además, se investiga a la persona que estaba a cargo del niño.