Noticias Caracol  / Localidad de Ciudad Bolívar

Localidad de Ciudad Bolívar

  Hombre señalado de robar perros para abusarlos en Ciudad Bolívar fue dejado libre: ¿por qué?
    El hombre tiene 66 años
    Policía Nacional
    BOGOTÁ

    Hombre señalado de robar perros para abusarlos en Ciudad Bolívar fue dejado en libertad: ¿por qué?

    En video quedó grabado el momento cuando el señalado maltratador se llevó a un perro pastor alemán. La dueña del canino se dio cuenta, lo denunció y cuando la Policía llegó a atender el caso rescató a tres perros.

  Mamá encontró a su bebé de 2 años sin vida en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá: lo que se sabe
    El padrastro del niño, quien estaba a cargo del menor, no fue encontrado en el sitio
    Archivo
    BOGOTÁ

    Mamá encontró a su bebé de 2 años sin vida en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá: lo que se sabe

    El menor presentaba hematomas en el cuerpo, por lo que las autoridades indagan un presunto caso de violencia intrafamiliar. Además, se investiga a la persona que estaba a cargo del niño.