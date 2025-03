En video, captaron a policías propiciándoles fuerte golpiza a comerciantes de Soacha: ¿qué pasó?

Un grupo de comerciantes del barrio León 13, entre el sur de Bogotá y el municipio de Soacha, expusieron una fuerte golpiza que recibieron por parte de uniformados de la Policía luego de que estos, al parecer, les solicitaran bajarle el volumen a la música en medio de una reunión que tenían en sus viviendas. Los afectados sostienen que aunque acataron las órdenes, los agentes los abordaron y empezaron a golpearlos, dicen ellos, sin razón alguna.

Todo inició cuando un grupo de cuatro comerciantes del barrio se reunieron frente a una vivienda para departir y escuchar música. En eso, una patrulla de policías parqueó frente a ellos y les solicitó que le bajaran al sonido, puesto que estaban haciendo mucho ruido. Los afectados aseguran que procedieron a acatar la orden y a retirarse posteriormente, pero explican que cuando estaban por irse fueron acorralados por varios policías, quienes sin mediar palabra empezaron a golpearlos a todos. Todo quedó registrado en video gracias a las cámaras de seguridad que estaban instaladas en la zona.

"Nosotros estábamos aquí departiendo con unos compañeros, departiendo con unas cervezas. Llegó la Policía y nos pidió que por favor le bajáramos a la música a la camioneta. Se le bajó a la música, ya nos íbamos a retirar, cuando llegaron más cuadrantes y automáticamente ellos llegaron fue a agredirnos a nosotros", dijo una de las víctimas, quien sufrió varios golpes a la altura de su rostro y, debido a la fuerza de los mismos, quedó prácticamente noqueado en plena calle y a altas horas de la noche.

Eso sí, las víctimas que denunciaron el caso dan fe de que no se encontraban haciendo algo malo, y que de hecho acataron las órdenes sin provocar o insultar a los policías. "Nosotros no los estábamos agrediendo a ellos. No los estábamos ni agrediéndolos, ni ofendiéndolos ni nada", dice la persona afectada, quien sufrió fuertes golpes en su rostro de los que todavía se recupera. En videos se evidencia que un grupo de alrededor de diez agentes llegan al lugar y proceden con la golpiza .

Víctimas de presunto abuso policial habrían sido obligados a lavar sus propias heridas

Aún esposados, a los afectados los subieron a una camioneta y siguieron golpeándolos. "Ya nosotros estando esposados nos comienzan a agredir dentro, ahí. Nos echaron gas, todo eso. Pues sí, eso es maluco porque uno no sale a la calle a hacerle daño a la gente ni todo eso. Pues ellos nos piden un favor y nosotros acatamos las órdenes", relató otro de los comerciantes golpeados. Una vez los subieron al vehículo, los llevaron a diferentes estaciones de Policía, en donde los obligaron a lavarse sus propias heridas para poder salir. "Nos llevaron a la estación de León 13, nos dijeron que por favor me lavara la cara, me quitara la sangre, y que llamara a un familiar para que me recogiera. Llegó un familiar, me recogió y me mandaron a la casa sin modo y sin razón de nada.

Por su parte, la institución anunció una investigación para determinar las circunstancias bajo las que ocurrió este hecho y ordenó hacer una indagación preliminar contra los uniformados que estuvieron involucrados en el lamentable caso. "Dispuso la apertura de una indagación preliminar a través de la oficina de disciplina de la Metropolitana para establecer las circunstancias del tiempo, modo y lugar de los hechos. Es de anotar que la Policía Nacional rechaza cualquier actividad que esté por fuera de los parámetros legales establecidos", dijo el coronel Juan Andrés Gómez, comandante de la Policía de Soacha.

*Para la redacción de esta nota se usaron testimonios e información suministrada por el periodista Edward Porras, Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

