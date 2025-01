Caso de abuso policial en Cúcuta se hace viral de nuevo: agresión quedó en video

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un caso de abuso policial que ocurrió en marzo del 2024. La situación se dio en Cúcuta , departamento de Norte de Santander. Un ciudadano denunció que recibió una golpiza en medio de una diligencia de las autoridades.

La cuenta de la red social X @ColombiaOscura_ fue la que compartió la denuncia: “Según la víctima (camiseta amarilla), varios uniformados lo golpearon y le habrían robado 1.3 millones de pesos que tenía en su bolsillo. Ocurrió hace 9 meses y desde entonces la denuncia no avanza en la @FiscaliaCol”.

Episodio de abuso policial quedó en video

En las imágenes se especifica que el hecho sucedió el 1 de marzo de 2024, sobre las 11:24 de la noche. En el video aparecen cuatro policías que se transportaban en motocicletas de la institución y dos ciudadanos (uno con camiseta amarilla y otro con una rosada) que, al parecer, iban a bordo de un carro rojo. Este vehículo estaba estacionado en la parte izquierda de la vía.

#ATENTOS. Denuncian otro caso de abuso de autoridad en Cúcuta. Según la víctima (camiseta amarilla), varios uniformados lo golpearon y le habrían robado 1.3 millones de pesos que tenía en su bolsillo. Ocurrió hace 9 meses y desde entonces la denuncia no avanza en la @FiscaliaCol. pic.twitter.com/LK1LrZNrdK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) January 2, 2025

El sujeto de camiseta rosada estaba al lado izquierdo de uno de los uniformados. Cuando el policía se fue a colocar el casco, este golpeó en el rostro al civil con el codo. En aquel momento, la reacción del ciudadano fue levantar el puño derecho y dirigirlo hacia la cara del oficial. De inmediato, el agente le respondió con otro golpe y una patada.

El compañero del policía lo secundó y también sometió al hombre. Mientras esto sucedía, el compañero que estaba con el otro ciudadano fue detenido por otro agente y no se pudo acercar para ver qué estaba sucediendo.

Una mujer apareció en el panorama y se dirigió hacia los uniformados diciéndoles: “¿Qué les pasa con el chino?”. El hombre que estaba de amarillo le explicó: “No ve que le pegó al policía, en la cara un puño”. La mujer salió corriendo a pedir ayuda.

El hombre de amarillo también fue golpeado

Mientras las autoridades retenían al otro ciudadano, quien vestía de amarillo se fue hacia el carro rojo para bajar la tapa del baúl. En ese momento lo increpó uno de los policías, por lo que el joven empezó a caminar hacia atrás para tomar distancia. Cuando está de espaldas, el oficial lo tomó por el cuello para tirarlo al suelo. El ciudadano empezó a gritar: “No me pegue, no me pegue”. Mientras otro uniformado lo tomó por la espalda para sostenerle los brazos.

Compartió una serie de fotografías donde quedó en evidencia los raspones que sufrió en el rostro, el hombro y la rodilla - X: @ColombiaOscura_

Finalmente cayeron al suelo los dos policías y el ciudadano, quien quedó sometido y le colocaron unas esposas.

El hombre de amarillo alegó que él no entendía por qué los policías lo golpearon y compartió una serie de fotografías donde quedó en evidencia los raspones que sufrió en el rostro, el hombro y la rodilla.

