Esposa del agresor en El Dorado rompe el silencio: "No lo justifico, él responderá"

Una fuerte discusión entre un hombre y una mujer en el aeropuerto El Dorado de Bogotá terminó en una agresión física que fue registrada en video y generó indignación entre los pasajeros presentes. El hecho ocurrió el pasado 27 de julio, en la sala de espera de un vuelo de Avianca con destino a Cali.

Según testigos y la Policía Aeroportuaria, la confrontación comenzó cuando el hombre exigió que la mujer le cediera el puesto en el que estaba sentada, argumentando que al lado se encontraba su esposa. Ante la negativa de la pasajera, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física. Los viajeros que presenciaron el hecho intervinieron de inmediato para defender a la mujer.

En las imágenes, se observa cómo la esposa del agresor, vestida con una camiseta y pantaloneta clara, intenta protegerlo de los golpes que le propinaron algunos pasajeros. Más tarde, ella misma confirmó su relación con el agresor a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de 'Khala', una marca de ropa de Armenia, Quindío. Allí aseguró que su esposo asumirá la responsabilidad por sus actos: “No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo”, expresó Carolina, la esposa del agresor.

"Sé que muchos, en algún momento de nuestra vida nos equivocado. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra", también mencionó la emprendedora.

La Policía trasladó tanto al agresor como a la víctima a la URI de Engativá, donde esta última interpuso una denuncia por lesiones personales. Las autoridades informaron que la mujer presenta heridas visibles en el rostro y que el caso fue judicializado bajo el delito de violencia de género. La Fiscalía señaló que el proceso fue remitido a una unidad pre procesal y que, en los próximos días, se llevará a cabo una audiencia de conciliación. A la víctima le fue otorgada una incapacidad de cinco días por las lesiones sufridas.

Por su parte, Avianca rechazó lo ocurrido mediante un comunicado, pero también alertó sobre el aumento de casos similares. Según la aerolínea, en los últimos años los incidentes con “pasajeros disruptivos” han crecido en casi un 500 %. En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades para que fortalezcan la regulación vigente y permitan sancionar de manera más efectiva a quienes pongan en riesgo la seguridad de los vuelos y de los demás pasajeros.



La defensa de la victima se pronunció

"La señora Claudia Segura iba con destino a Cali para atender unos asuntos profesionales. Encontró cerca a la puerta del embarque del vuelo una silla vacía y se sentó. Allí comenzó a trabajar y minutos después, llegó un señor a decirle que tenía que ponerse de pie porque esa era su silla, a lo que ella respondió que la tomó porque estaba vacía", aseguró Mayte Bayona Aristizábal.

Según la defensa, el agresor le dice a la mujer que "si se levanta o él la levanta", su esposa intenta intervenir, pero el hombre le dice que guarde silencio. El señor le arrebata su celular tirándolo al piso y posteriormente le ocasiona un golpe en su cara. Además, la defensa asegura que la Policía Nacional que llegó al lugar desconocía el protocolo de violencia de género, ya que llevan en la misma patrulla a la señora y al agresor con destino a la URI de Engativá.

Noticias Caracol En Vivo entrevistó a la coronel Bibiana Valencia, Jefe del Grupo Comunitario de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien aseguró que este caso es un hecho de intolerancia contra las mujeres. Así mismo, agregó que el agresor fue capturado por el delito de lesiones personales y como fue capturado en fragancia quedó en "buen recaudo".

La coronel hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a las autoridades cuando sean testigos de violencia contra la mujer o cualquier tipo de vulneración. También, afirmó que la violencia de género ha venido creciendo y que la mayoría de agresiones se presentan al interior de los hogares, "son hechos que van más allá de la instrucción y lo que nos queda es comenzar a concientizar. El silencio no es una opción", dijo. Este año se han presentado más de 26.900 denuncias por este delito, un incremento del 19% más que el año 2024.

