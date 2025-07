Alcaldía de Bogotá se pronuncia sobre agresión a mujer en sala de espera del aeropuerto El Dorado

Una agresión física, registrada en video, ocurrió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El episodio terminó en que una mujer sufrió varias heridas en la cara ocasionadas por un hombre. El hecho pasó el pasado 27 de julio en la sala de espera de un vuelo de Avianca con destino a Cali.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según testigos y la Policía Aeroportuaria, la confrontación comenzó cuando el hombre exigió que la mujer le cediera el puesto en el que estaba sentada, argumentando que al lado se encontraba su esposa. Ante la negativa de la pasajera, la situación escaló rápidamente.

En las imágenes se observa cómo la esposa del agresor, vestida con una camiseta y pantaloneta clara, intenta protegerlo de los golpes que le propinaron algunos pasajeros que defendían a la mujer agredida. Más tarde, la esposa confirmó su relación con el agresor a través de un video publicado en Instagram. A seguró que su esposo asumirá la responsabilidad por sus actos: “No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo”.



¿Qué dijo la Alcaldía de Bogotá sobre el caso de agresión?

La Alcaldía de Bogotá se pronunció sobre el episodio violento ocurrido en el aeropuerto de la ciudad, asegurando que rechaza de manera tajante la agresión cometida por un turista contra una mujer en una de las salas de espera. "En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa decimos no a la violencia contra las mujeres y a la violencia de género".

Publicidad

Según esta administración, el hecho de violencia física y simbólica no solo vulnera los derechos de una ciudadana, sino que atenta contra los principios fundamentales de la ciudad, como "el respeto, la equidad y la garantía plena de los derechos de las mujeres".

La Alcaldía aseguró que el caso ha evidenciado serias fallas institucionales en la atención a la víctima. "Según ha denunciado su defensa, no se activaron protocolos básicos como la Línea Púrpura Distrital, no hubo acompañamiento psicosocial ni presencia institucional de entidades responsables como la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer). La víctima fue incluso trasladada en el mismo vehículo que el agresor, lo que constituye una revictimización inaceptable".

Publicidad

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Turismo (IDT), convoca a una mesa de trabajo interinstitucional con la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), el Grupo de Turismo de la Policía de Bogotá y al concesionario y operador del Aeropuerto Internacional El Dorado para revisar y fortalecer los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencias en espacios turísticos.

Asimismo, la administración aseguró que impulsarán una campaña pedagógica dirigida a visitantes, turistas y actores del sector para promover una cultura de respeto y de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia de género. “Lo ocurrido no es un caso aislado, es un síntoma de algo que debemos erradicar desde todos los sectores, incluido el turismo. Bogotá debe ser un lugar seguro para todas las mujeres, y no vamos a tolerar ni una agresión más”, afirmó Katherine Eslava, subdirectora de Desarrollo y Competitividad del IDT.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL