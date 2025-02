Habla exesposa del empresario Roberto Franco, asesinado en el parque de la 93: "Mi mayor verdugo"

Este viernes, 21 de febrero, se cumple un año del crimen contra el empresario Roberto Franco , quien fue asesinado por un sicario que le disparó cuando se dirigía al parqueadero de su oficina, en el parque de la 93, al norte de Bogotá. Su exesposa, Alejandra Vélez, le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

Tras el ataque, Franco fue trasladado a la Clínica del Country, pero falleció por cuenta de la gravedad de las heridas. “Ingresa sin signos vitales, es llevado directamente a salas de cirugía donde se le practican maniobras de reanimación y lastimosamente fallece”, comunicó el centro médico en su momento.

Franco Charry se desempeñaba en el ámbito de las auditorias en el sector privado y era hermano de Óscar Franco Charry, quien fue director de la Dian durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.

Video del momento exacto en que Hernán Roberto Franco es asesinado cerca al Parque de la 93 X @BluRadioCo

El mensaje de la exesposa de Roberto Franco

Antes de que se cumpla un año del asesinato del empresario, su expareja, la modelo y presentadora paisa Alejandra Isaza Vélez, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que indicó que se está "encargando de sus heridas" para criar a su hija Julieta, la cual tuvo junto a Franco.

"Cuando falleció, mi corazón se comenzó a romper en mil pedazos. Me di permiso de sentir amor y rabia, de recordar lo bueno, de ver fotos y videos y de llorarlo mucho. Siempre lo quise y siempre lo voy a querer, aunque haya sido mi mayor verdugo", escribió la modelo paisa.

Cabe resaltar que, en 2021, la presentadora denunció que padecía violencia intrafamiliar y que, en el pasado, "la separaron" en tres oportunidades de su hija, "con mentiras y manipulaciones al sistema”.

En el más reciente mensaje de sus redes sociales, indicó que ya han pasado 4 años desde que perdió "la custodia de Julieta por primera vez ante una falsa denuncia".

"Yo no endurecí mi corazón porque sintiera odio, al contrario, mi corazón se endureció para guardar el amor que sentía por él cuando me separé, porque no me podía permitir sentir amor por una persona que me estaba lastimado", continuó en su publicación.

Dijo que ella y su hija quedaron "desprotegidas y expuestas", pero que Julieta "va a tener una vida libre y feliz".

"Ahora tengo y busco muchas herramientas, fortaleza y sanidad en mi corazón, con las que puedo acompañar a Julieta, validar sus emociones y cortar con cualquier cadena", agregó.

Los capturados y la hipótesis del crimen



En noviembre de 2024, fue capturado y enviado a la cárcel Pablo Andrés Pachón Gómez, uno de los presuntos implicados en el asesinato del empresario Roberto Franco. Se le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

Esta captura se sumó a la de Jean Karlo Bermúdez Camargo, quien fue detenido por las autoridades el pasado 6 de junio. Este sujeto, de 25 años, fue quien transportó al sicario que acabó con la vida del empresario.

Bermúdez aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones, ambos agravados, además de receptación. Luego de ser capturado, logró un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Por otro lado, dos de las hipótesis tras su asesinato están relacionadas con su profesión. El auditor Roberto Franco habría encontrado registros contables con irregularidades y esto lo iba a informar en una reunión que tenía programada para el 21 de febrero, día en que fue asesinado.

La tercera hipótesis sería la disputa de una herencia. Los integrantes de una familia habrían contratado los servicios profesionales de Franco.

Laura Valentina Mercado

NOTICIAS CARACOL