Habla mamá de hermanitos asesinados en Engativá: “No vi señal de que pudiera lastimarlos”

A un mes del crimen de los pequeñitos Santi Esteban y Susan Camila, de 4 y 7 años de edad, respectivamente, la comunidad del barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, les rindió un homenaje. La mamá de los menores, Paola Ramírez, habló sobre el atroz crimen que presuntamente cometió Darwin Beltrán, papá de los niños.

En conversación con Citynoticias, tras una eucaristía, Paola recordó, en medio de su profunda tristeza, la euforia de sus hijitos, a quienes les encantaba estar juntos.

“Los recuerdo con mucha alegría, sobre todo a Susan. Susan que para todo tenía una solución. El niño, pues el niño era más pequeño… su inocencia”, dijo con gran dolor Paola.

Madre aún no entiende por qué Darwin Beltrán asesinó a sus hijos

El crimen se remonta al 28 de octubre de 2024, luego de que Darwin Beltrán se quedara solo con los pequeños. Esperó a que su expareja saliera para cometer el doble felicidio, según las autoridades.

En un video de cámaras de seguridad se ve cuando el hombre salió de la casa donde estaba con los menores, esto sobre las 5:29 p.m. Hizo un gesto amenazante e ingresó nuevamente. Pasaron unos segundos y en la escena apareció Paola.Cuando ingresó a la casa se dio cuenta del terrible crimen. Otro vecino iba a ingresar a la vivienda, pero al ver la reacción de la mujer, ambos se quedaron afuera.

Tras pedir ayuda, llegaron más vecinos a este lugar y se encontraron con la terrible escena: Susan y Santi, sin vida, yacían en una cama. Una turba sacó a Darwin Beltrán de la casa y lo golpeó. Las autoridades debieron intervenir para evitar que fuera asesinado.

Policía creía que se trataba de una riña en vía pública de Engativá - Redes sociales

Paola dice que no entiende qué le pasó ese día al padre de sus hijos

Al preguntarle sobre qué ocurrió el día del doble homicidio, Paola dijo: “Él fue un buen papá. Yo no sé qué pasó ese día, no sé. Solo (Darwin Beltrán) repetía: ‘Váyase que usted me altera, váyase que usted me altera'. Se supone que él era el papá, que él tenía que cuidarlos, velar por el bienestar de ellos al igual que yo. Él era un buen papá, entonces… no vi la alerta, no vi la señal de que pudiera lastimarlos”.

Pese a que su el sujeto aceptó inicialmente el crimen, luego no se acogió a los cargos imputados por la Fiscalía. Al respecto, la madre comentó en Citynoticias: “Que la partida de ellos, tan rápida, tan pronta, no quede en vano”.

Darwin Beltrán tenía violento antecedente

Noticias Caracol en vivo conoció que, en el año 2019, Darwin Beltrán había golpeado a su entonces esposa, Paola Ramírez, quien también era la madre de sus hijos.

Según la denuncia de ese entonces, Beltrán le pegó en el rostro a la mujer, por lo que las autoridades le hicieron una anotación en su historial criminal. Familiares de Paola, entrevistados por las autoridades, confirmaron que el señalado asesino era un hombre problemático y que solía cazar peleas, incluso, con personas de su entorno más íntimo.

Otras personas lo describieron como “peleón”, pues, presuntamente, escalaba cada conflicto. Incluso, acorde con algunos testimonios, Darwin con Paola era dominante e intolerante. Por estos motivos la madre de Santi y Susana decidió separarse de él.

