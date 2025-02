Habla testigo clave en caso de rapero asesinado en Bogotá: familia denuncia que barristas lo mataron

En la carrera Séptima con calle 27, centro de Bogotá, un joven rapero resultó gravemente herido y fue llevado a un centro hospitalario, donde lamentablemente murió. Sus familiares denuncian que un grupo de barristas de un equipo de fútbol fueron los que le quitaron la vida.

Noticias Caracol habló con un amigo de la víctima, quien se encontraba con él el día de los hechos, y contó los detalles que acabaron con esta tragedia, la cual enluta a una familia.

El joven asesinado fue identificado como Kevin Hernández, de 29 años, quien se encontraba en un evento de rap en la madrugada del sábado pasado. La víctima salió junto a sus amigos para comprar unas bebidas y, según la denuncia, un grupo de barristas se les acercaron y los interceptaron.

Así asesinaron a Kevin Hernández

“Máster y nuestro grupo estábamos en un evento de hip hop. Nosotros salimos de ahí sobre las 12:15 de la noche. Salimos hacia la Plaza de Bolívar”, narró el amigo de Kevin y testigo de lo que ocurrió.

Agregó que todo sucedió “cuando íbamos bajando para la Séptima, hacia calle 26. Nosotros paramos un momento en una tienda para comprar cosas. Éramos seis integrantes. En un momento, nos dispersamos porque dos de ellos se fueron a buscar un baño. Los otros cuatro nos quedamos la tienda. Cuando nos entregaron las compras, dos se fueron con las compras y yo le dije a Máster que nos fuéramos porque unos muchachos barristas que estaban allá marcaron a los parceros. Le dije: ‘Vamos a cuidarlos porque de pronto los roban’”.

En ese momento, indicó el testigo, “se nos acercaron dos personas y lo primero que hicieron fue subirnos las chaquetas y las camisas. Nos preguntaron ‘¿ustedes de qué equipo son y a qué barra pertenecen?’ a lo que nosotros respondimos que no pertenecíamos a ningún grupo, que a nosotros no nos gustaba el fútbol. Ahí, un amigo se quedó conmigo y otro se apartó con Máster, cuando, seis segundos después, vino otro individuo de esa barra y, sin medir palabras, le ocasionó el impacto en el abdomen. Yo lo primero que hice fue socorrerlo y lo empujé para que saliéramos corriendo porque esta persona que lo impactó se vino detrás de nosotros con un cuchillo en la mano”.

Después de que Kevin Hernández resultó herido, dijo el testigo, “yo, como pude, monté en un taxi a Máster y de ahí lo llevé para el hospital. Mis panas me dijeron que los mismos manes de la barra los intentaron sacar de ahí”.

La difícil decisión del papá de rapero asesinado en Bogotá

El rapero Kevin Hernández alcanzó a ser llevado a la clínica Méderi, en el centro de Bogotá. Según el testigo de los hechos, este rapero bogotano perdió mucha sangre camino al centro médico, pues varios de sus órganos vitales se vieron comprometidos. Don Mario Hernández, su papá, contó que Kevin estuvo 46 horas en una UCI, hasta que él mismo tomó la dura decisión de decirles a los médicos que lo desconectaran.

“Él era un muchacho al que le gustaba el hip hop, el rap, y estaba haciendo unos proyectos muy grandes para eso. Kevin duró 46 horas. Estuvo sábado, domingo y lunes. El lunes, a la una y media de la mañana, fue cuando se desconectó. Tenía una falla sistémica tan brutal en el organismo, que ya sus riñones habían colapsado. Lo fueron a dializar y no se pudo. Tenía sus pulsaciones a 250; entonces, en cualquier momento le daba un paro cardiaco y lo más probable era que ya no resistiera. Entonces, yo le dije a la doctora que por favor lo desconectara porque ya no aguantaba más”, manifestó el papá del artista.

Finalmente, el papá de Kevin Hernández aseguró que la Policía Nacional recibió la denuncia como si fuera un hurto y no como un homicidio. Hasta el momento, las autoridades no se han comunicado con la familia de la víctima. Ellos piden que se actúe pronto para que este delito no quede en la impunidad. Además, los familiares hicieron un llamado a los grupos de barristas para que sean tolerantes y se acabe la violencia en el futbol, pues la pasión por este deporte no puede seguir dejando víctimas como Kevin.

