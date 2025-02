Habla vigilante de Transmilenio que dejó a varias personas colarse: "Me amenazaron con un cuchillo"

Un video que se hizo viral en redes sociales mostró a un vigilante de Transmilenio mirando a cómo varias personas ingresaron a la estación de Madelena, por la puerta donde paran los articulados, evadiendo así el pago del pasaje.

El guardia de seguridad aseguró que, previo a los hechos que quedaron grabados, fue amenazado con arma cortopunzante por uno de los colados.

María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, cuando se conoció el video informó desde sus redes sociales que “lamentamos que se presenten estas situaciones en nuestro sistema y esta falta de acción por parte del vigilante. Iniciamos proceso de investigación y ajustaremos según corresponda”.

El vigilante José Herrera, quien ya no trabaja en Transmilenio, le dijo a City Noticias que “ese día, quince minutos antes de yo parquearme ahí, me amenazaron con un cuchillo”.

Desde redes sociales, muchos ciudadanos han comentado el video que se hizo viral. “Los vigilantes se mantienen hablando entre ellos y metidos en el celular. Es lo mismo cuando se hacen delante de los ingresos, todo el mundo se les pasas por la galleta y no hacen nada”, “eso se ve todos los días y los vigilantes tienen miedo o no les gusta trabajar. Pero esto no es nada: los policías están allí y se la pasan chateando o charlando entre ellos” y “¿qué puede hacer el vigilante? Lastimosamente lo lincharían. Hay que hacer acciones como multas directas a infractores económicas y de acceso a servicios públicos, mejor sistema de puertas, educación desde colegios, ampliar pie de fuerza para seguridad general del sistema, cámaras” son algunos de los comentarios.



"Hay muchos guardias que han sido agredidos"

El vigilante sostuvo que no actuó para parar a los colados porque, “desafortunadamente, las empresas que tienen el contrato con Transmilenio nos dicen que tenemos que decir que hay que validar el pasaje. Hay muchas personas que no se aguantan eso, hay muchos guardias que han sido agredidos”.

Agregó que “uno no tiene apoyo ni de la Policía. A veces uno llama a la empresa para pedir apoyo y muchas veces nunca llega ni de la empresa ni de la Policía”.

Estación de Transmilenio Consuelo - Noticias Caracol

Vigilante de Transmilenio denuncia malas condiciones laborales

José Herrera también denunció las condiciones indignas de trabajo como vigilante de Transmilenio: “Desafortunadamente, uno tiene que estar con una maleta a las costillas, como si fuera un niño de kínder; uno tiene que pedir permiso para ir al baño y tras del hecho le dicen a uno que vaya, que no se demore y que retorne al regreso. Eso me parece algo ilógico e injusto. Uno tiene que comer a las carreras, frío y a deshoras”.

Tras el video difundido en redes sociales, José aseguró que lo llamaron a descargos y que se quedó sin empleo.

“No me dejaron explicar, no me dejaron defenderme. Lo que hicieron fue cancelarme el contrato a mansalva”, sostuvo el exvigilante de Transmilenio.

Finalmente, el guardia pidió mayor acompañamiento por parte de las autoridades para sus excompañeros para que no sean agredidos al momento de cumplir con sus funciones.

