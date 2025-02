Madrugan a colarse en TransMilenio: video muestra cómo llegan en taxi a estación y evaden el pasaje

Los colados en TransMilenio continúan siendo todo un problema para este sistema de transporte público en Bogotá. Las personas que evaden el cobro del pasaje buscan todo de tipo de estrategias para no pagar, entre las que está, incluso, hacer fila para subirse por las puertas por donde hacen la parada los articulados.

El Ojo de la noche, de Noticias Caracol, se dirigió hasta la estación de TransMilenio Consuelo, ubicada en la localidad Rafael Uribe Urbe, en el sur de Bogotá, en donde muchas personas, cada minuto, ingresan sin hacer el pago de su pasaje.

Hasta esta estación, las personas hacen fila para colarse, ingresan personas en condición de discapacidad, mujeres con hijos, personas con bicicletas y nadie paga el pasaje.

Estación de Transmilenio Consuelo - Noticias Caracol

Desde las 3:30 de la mañana, los ciudadanos comienzan a llegar a la estación Consuelo y se ubican en el costado norte de la parada. Algunos llegan hasta en taxi y, tan pronto pasa el primer articulado, pasan la calle para colarse.

Personas en condición de discapacidad que, a pesar de tener beneficios por parte de la Alcaldía, prefieren subirse al sistema por las puertas.

Incluso, vendedores ambulantes llegan hasta la estación para colarse y son ayudados por las demás personas que ingresaron sin pagar al sistema para subir sus puestos de trabajo.

Personas adultas, acompañadas con menores de edad, ponen en riesgo a los niños y se cruzan la calzada para que ellos suban por las puertas y así poder colarse.

Todo esto sucede ante la mirada de los guardas de seguridad de la estación Consuelo, quienes no pueden hacer nada, más que presenciarlo todo, por la cantidad de personas que incurren con estas prácticas, las cuales afectan el sistema de transporte.

Es tal el descaro que hasta estas personas arriesgan sus vidas con tal de subirse y tomar los buses de TransMilenio.

La estación más próxima a Consuelo es la de Molinos. En esta parada, las rejas son bastante altas y por eso los usuarios prefieren caminar varios metros, atravesar la avenida Caracas e ingresar fácilmente a la parada.

Según los habitantes de este punto de la localidad Rafael Uribe Uribe, esto ocurre todos los días y muchas veces con mayor intensidad.

Noticias Caracol estuvo durante dos horas en la estación Consuelo grabando la circulación de ciudadanos y ninguno pagó su pasaje, todos se colaron al sistema.

Estación de Transmilenio Molinos - Noticias Caracol

¿Cuántos colados hay en TransMilenio?

En 2024, las autoridades de Bogotá informaron que diariamente más de 600 mil personas evadieron el pago en TransMilenio, ocasionando pérdidas que superaron los 262.000 millones de pesos. La tasa de evasión del pasaje llegó al 13,14%, lo que se traduce en la no validación de 89 millones de pasajes a lo largo del año.

La concejal Diana Diago manifestó que con el dinero que se perdió con las personas que se colaron el TransMilenio se pueden construir 9 colegios para Bogotá: “¿Cómo quiere Galán y la directora de TransMilenio reducir los colados cuando hay estaciones que ni siquiera tienen puertas? La infraestructura del sistema no es suficiente y la acción por parte de la administración no es efectiva. ¿Hasta cuándo tienen que aguantarse los usuarios del sistema a estas personas que le roban al Distrito? La administración no dice nada y deja que todo pase, como los colados”.

¿Cuánto cuesta la multa por colarse en Transmilenio?

En Bogotá, las multas por evadir el pago en TransMilenio están reguladas por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Existen dos tipos de multas:

- Multa tipo 1: Se aplica a quienes ingresan o salen de las estaciones o portales por sitios no autorizados, como saltar torniquetes o forzar puertas laterales. El valor de esta sanción es de 86.666 pesos.

- Multa tipo 2: Castiga a quienes evaden el pago del pasaje de cualquier forma, como no validar el tiquete. Esta multa tiene un costo de 173.333 pesos.

Es crucial respetar estas normas, no solo para evitar sanciones, sino también para asegurar la seguridad y el buen funcionamiento del sistema de transporte público.

