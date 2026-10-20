Investigan homicidio de barrista de Millonarios en Bogotá: señalado responsable escapó por un caño

En las últimas horas, las autoridades en Bogotá reportaron la muerte de una persona en el barrio Visión Colombia, localidad de Kennedy. Se trató de un hombre de 35 años, barrista de Millonarios, que fue víctima de heridas con arma de fuego mientras departía con unas personas, fue atendido, pero lamentablemente murió camino al hospital.

Los hechos sucedieron sobre las 11:00 de la noche del 19 de octubre cuando, al parecer, sujetos en moto abordaron a la víctima, uno de ellos le disparó y luego escapó por un caño, por lo que el helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana de Bogotá estuvo recorriendo la zona para intentar identificar al homicida.

Estas son las noticias de las regiones de #Colombia este martes, 20 de octubre de 2026:



-Investigan muerte de un barrista en el occidente de Bogotá

-Encontraron armas escondidas en residencia de Tunjuelito

-Denuncian negligencia administrativa en atención de menor que habría… pic.twitter.com/ZDeyRJDxOg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 20, 2026

Publicidad

El teniente coronel Oscar Florez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó un informe con lo sucedido: “En las últimas horas, en la localidad de Kennedy, en el barrio Visión Colombia, se presentó un hecho donde un hombre de 35 años es lesionado por arma de fuego. Esta persona fue trasladada al centro asistencial más cercano y, lamentablemente, por la gravedad de sus lesiones, fallece”.



Agregó el coronel que, “en este momento, Policía Judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación se encuentran recolectando información con el fin de establecer móviles, circunstancias y posibles autores de este hecho punible. Invitamos a la comunidad que cualquier información que se nos pueda suministrar sea a nuestra línea #123 o al CAI más cercano”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias